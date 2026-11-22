La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación anunció las nominaciones a los premios Grammy 2027, con la cantante británica Raye como principal candidata, con 11 menciones, seguida por la española Rosalía, que obtuvo nueve. La ceremonia se realizará el próximo 7 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, donde se entregarán los galardones de la edición número 69 de los premios más importantes de la industria musical.

La música argentina también tendrá presencia en los Grammy 2027, con nominaciones para Milo J, Ca7riel y Paco Amoroso, y Fito Páez. Milo J competirá por Niño en la categoría de mejor canción latina y por La vida era más corta como mejor álbum de rock latino o alternativo. Por su parte, Ca7riel y Paco Amoroso fueron nominados por Hasta Jesús tuvo un mal día, su colaboración con Sting, y por el álbum Free Spirits. Fito Páez buscará el premio a mejor álbum de rock latino o alternativo con Shine.

Raye encabeza la lista con 11 nominaciones e igualó el récord de Beyoncé como la mujer con más candidaturas en una misma edición de los Grammy. Entre sus postulaciones figuran álbum del año, por This Music May Contain Hope, y canción y grabación del año, por Where Is My Husband!. Rosalía, en tanto, competirá por álbum del año con Lux (Complete Works) y por canción y grabación del año con Berghain, junto a Björk e Yves Tumor.

Entre las figuras con mayor cantidad de nominaciones también aparecen Phoebe Bridgers, Olivia Rodrigo, Ella Langley y Miranda Lambert, con siete candidaturas cada una. En la categoría de álbum del año competirán, además de Raye y Rosalía, Olivia Dean, Bruno Mars, Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Ella Langley y Phoebe Bridgers.

La representación latina incluye a Karol G, Mon Laferte, Carín León, Rawayana y Elena Rose, nominados a mejor álbum de pop latino. En la categoría de mejor canción latina también competirán Jorge Drexler y Karol G junto a Drake, además de los argentinos Milo J y Ca7riel y Paco Amoroso. Por otra parte, Shakira recibió una nominación junto a Burna Boy por Dai Dai, en la categoría de mejor interpretación de música global.

Los Grammy 2027 incorporarán cinco nuevas categorías, entre ellas mejor canción latina, mejor interpretación de música pop asiática y mejor interpretación vocal de pop tradicional. La ceremonia será transmitida en vivo por ABC, con emisión simultánea a través de Hulu y Disney+.