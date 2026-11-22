Franco Colapinto tuvo una destacada actuación en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 y terminó en la sexta posición, un resultado que le permitió sumar ocho puntos para Alpine y cortar una racha de seis carreras sin ingresar en la zona de puntuación. El piloto argentino protagonizó una importante recuperación durante una competencia marcada por los incidentes y los cambios de posiciones.

Colapinto largó desde el octavo puesto y cruzó la bandera a cuadros en el séptimo lugar, pero finalmente quedó sexto debido a una penalización de diez segundos aplicada a Charles Leclerc. Su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, finalizó quinto, por lo que Alpine consiguió ubicar a sus dos pilotos entre los seis primeros. La victoria fue para Max Verstappen, de Red Bull, seguido por Lando Norris y Oscar Piastri, ambos de McLaren.

El argentino había clasificado décimo, aunque avanzó dos lugares en la grilla por una sanción a Piastri y por los problemas mecánicos de Liam Lawson, quien debió iniciar la competencia desde boxes. En la largada, Colapinto superó a Gasly y a Kimi Antonelli para ubicarse sexto, pero durante las primeras vueltas perdió ritmo y cayó hasta la undécima posición.

Uno de los momentos decisivos llegó en la vuelta 19, cuando ingresó el auto de seguridad tras un accidente de Sergio “Checo” Pérez. Esa circunstancia favoreció al piloto de Pilar, que logró recuperar posiciones y volver a meterse en la zona de puntos.

En el tramo final, Colapinto aprovechó un incidente entre los pilotos de Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, para seguir avanzando. También se benefició de una salida de pista de George Russell y consiguió llegar séptimo a la meta. La posterior sanción a Leclerc terminó de asegurarle el sexto puesto y los ocho puntos.

La carrera de Las Vegas dejó un balance positivo para Alpine, que sumó con sus dos representantes y tuvo a Gasly y Colapinto entre los protagonistas. Mientras Verstappen se quedó con el triunfo en el circuito callejero estadounidense, el argentino volvió a sumar después de seis fechas. La próxima cita del campeonato será el Gran Premio de Qatar, previsto para el siguiente fin de semana en el circuito de Lusail.