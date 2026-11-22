El Gobierno nacional buscará aprobar este jueves en el Senado la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para 2027. La Libertad Avanza asegura que cuenta con un piso de 38 votos, una cifra que, de confirmarse en el recinto, le permitiría avanzar con la iniciativa. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, expresó su confianza después de que el proyecto obtuviera dictamen en comisión.

La propuesta suspende las PASO únicamente durante 2027, por lo que los partidos políticos deberían definir sus candidaturas mediante los mecanismos establecidos en sus propias cartas orgánicas. El texto también incluye otros cambios en las reglas electorales, entre ellos modificaciones en la publicidad de campaña, los debates presidenciales y los requisitos para presentar candidatos.

El oficialismo cuenta con 21 senadores propios y necesita sumar apoyos de otras bancadas para alcanzar los votos requeridos. Según informó Ámbito, en la Casa Rosada calculan que podrían reunir entre 37 y 40 votos, con el respaldo de legisladores del PRO, la Unión Cívica Radical y bloques provinciales. Sin embargo, el resultado continúa sujeto a las negociaciones y a la posición definitiva de algunos senadores.

El proyecto obtuvo dictamen de mayoría en la Comisión de Asuntos Constitucionales con once firmas, una más de las necesarias. El texto establece, además, una reducción del tiempo gratuito de publicidad electoral del 5% al 2,5%, incorpora disposiciones de Ficha Limpia para personas condenadas en segunda instancia y limita los debates presidenciales obligatorios a una eventual segunda vuelta electoral. También contempla la eliminación de la veda y cambios en la integración de las listas electorales.

Uno de los puntos que quedó fuera de la versión original fue la posibilidad de utilizar listas colectoras, una herramienta que había formado parte de las negociaciones con gobernadores aliados. Su exclusión generó diferencias dentro del oficialismo y entre los sectores que participaron de las conversaciones, aunque permitió avanzar con el dictamen que llegará al recinto.

La sesión está prevista para el jueves, un día después de la presentación de Santilli ante el Senado para brindar su primer informe de gestión. El debate será decisivo para conocer si el Gobierno consigue reunir los apoyos necesarios para modificar el calendario electoral de 2027. Por el momento, la suspensión de las PASO es una propuesta pendiente de aprobación parlamentaria, no una medida vigente.