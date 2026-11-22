Boca Juniors se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026 tras vencer 2-0 a Atlético Mineiro en la final disputada en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia. Con goles de Santiago Ascacibar y Miguel Merentiel, el Xeneize se quedó con el título y volvió a festejar una conquista internacional después de 18 años.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena abrió el marcador a los 16 minutos del primer tiempo, cuando Ascacibar aprovechó un rechazo fallido dentro del área y definió de volea. Apenas comenzado el complemento, a los 3 minutos, Merentiel convirtió el segundo gol tras recibir un centro de Sebastián Villa desde la izquierda.

Boca fue protagonista desde el inicio y estuvo cerca de ponerse en ventaja a los tres minutos, cuando Merentiel estrelló un remate en el travesaño después de un error del arquero Éverson. Poco después, Ascacibar llegó a convertir, pero el gol fue anulado por posición adelantada.

Tras conseguir la ventaja, el conjunto argentino mantuvo el control de las principales situaciones ofensivas. Di Lollo tuvo una oportunidad de cabeza, Villa generó peligro con sus desbordes y Merentiel contó con otra ocasión clara antes del descanso, aunque no pudo superar al arquero brasileño.

En el entretiempo, Atlético Mineiro realizó tres modificaciones para intentar cambiar el desarrollo del encuentro. Sin embargo, Boca volvió a golpear en el arranque del segundo tiempo: Villa superó a su marcador por la izquierda y envió el centro que Merentiel transformó en el 2-0.

La victoria en Barranquilla le permitió a Boca volver a levantar un trofeo internacional después de 18 años. Con Ascacibar y Merentiel como goleadores de la final, el conjunto xeneize coronó su participación en la Copa Sudamericana con una nueva consagración continental.