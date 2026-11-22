El jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, se presentará este miércoles a partir de las 15 ante el Senado para brindar su primer informe de gestión y responder preguntas de la oposición sobre economía, jubilaciones, salud y otros asuntos de la administración de Javier Milei. La exposición se realizará en cumplimiento del artículo 101 de la Constitución Nacional, que establece la obligación del jefe de Gabinete de informar periódicamente al Congreso sobre la marcha del Gobierno.

La Jefatura de Gabinete recibió 1.659 preguntas de doce bloques parlamentarios, que fueron unificadas en 1.287 consultas. Entre los principales reclamos figuran la situación de la actividad económica, las tarifas, el endeudamiento, las privatizaciones, el estado de las rutas nacionales y la obra pública. También se pedirán explicaciones sobre jubilaciones, salarios, programas de asistencia social y políticas laborales.

El área de Salud será otro de los ejes centrales del debate, con interrogantes sobre el funcionamiento del PAMI, la situación de los hospitales públicos y las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. Los senadores también incluyeron consultas sobre el financiamiento universitario, los créditos del Banco Nación y el destino de las reservas de oro del Banco Central.

La oposición incorporó, además, preguntas de contenido político. Entre ellas aparecen las circunstancias de la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete y los movimientos en Argentina del dirigente brasileño Flávio Bolsonaro, sobre los que algunos legisladores buscan conocer si existió algún tipo de asistencia oficial o utilización de recursos estatales.

Según lo adelantado por el entorno del funcionario, Santilli centrará su exposición inicial en el concepto de “orden” y defenderá las políticas implementadas durante la gestión de Milei, con referencias a la situación recibida al inicio del mandato. Está previsto que lo acompañen Gustavo Coria e Ignacio Devitt, aunque no se anticipa la presencia del Presidente ni de otros ministros.

La convocatoria fue acordada después de gestiones entre el oficialismo y la oposición en el Senado. El bloque Justicialista, encabezado por José Mayans, había reclamado la presencia del jefe de Gabinete, mientras que las negociaciones de Patricia Bullrich permitieron fijar la sesión para este miércoles. La presentación tendrá lugar un día antes del debate previsto sobre la reforma electoral, otro de los temas de interés para el Gobierno nacional.