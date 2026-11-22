Víctor Hugo “Toco” Zavala, exintegrante de la barrabrava de Colón, fue asesinado a balazos este domingo por la tarde en barrio San Lorenzo, en la ciudad de Santa Fe. El ataque ocurrió en inmediaciones de avenida General López al 4100 y terminó con la muerte del hombre, que fue trasladado de urgencia hacia el hospital José María Cullen.

Zavala había sobrevivido a otra balacera ocurrida en octubre en el mismo barrio, en la zona de Amenábar al 4600. En aquel episodio, Emilio Coronel fue asesinado y el propio Zavala resultó herido de tres disparos, en un brazo, la región axilar y una pierna. Semanas después, un nuevo ataque armado terminó con su vida.

El homicidio de este domingo se conoció durante la tarde, cuando se solicitó asistencia médica para un hombre que presentaba heridas de arma de fuego. Una ambulancia del servicio de emergencias 107 acudió al lugar y dispuso su traslado al Cullen. Según la información publicada por medios de la capital provincial, Zavala falleció durante el traslado.

La Policía de Investigaciones (PDI) interviene en el caso bajo las directivas de la fiscal de Homicidios María Laura Urquiza. Las tareas están orientadas a reconstruir las circunstancias del ataque, establecer el posible móvil e identificar a las personas involucradas. Hasta el momento, no se informaron detenciones.

Conocido como “Toco”, Zavala había alcanzado notoriedad pública por su vinculación con la barrabrava de Colón. En febrero de 2006 protagonizó un violento episodio en una tribuna del estadio Brigadier López, donde fue registrado por cámaras de televisión mientras portaba un arma blanca. Su nombre también apareció posteriormente en distintas investigaciones judiciales por hechos de violencia.

El ataque de octubre había ocurrido en una construcción abandonada de barrio San Lorenzo, donde un grupo de hombres armados abrió fuego contra varias personas, según las crónicas periodísticas de aquel momento. La muerte de Zavala vuelve a poner el foco sobre los episodios de violencia armada registrados en ese sector de Santa Fe, mientras los investigadores buscan determinar quiénes participaron del homicidio de este domingo.