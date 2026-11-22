Por Santotomealdía



Un hombre de 49 años fue condenado a 11 años de prisión por haber abusado sexualmente de su hija durante su infancia y adolescencia, en distintos domicilios donde convivieron en nuestra ciudad, Santa Fe, Josefina y San Francisco, en la provincia de Córdoba. Los hechos ocurrieron de manera reiterada entre diciembre de 2015 y octubre de 2023, según se acreditó en el juicio oral desarrollado en la capital provincial.

La víctima, que actualmente es mayor de edad, denunció los abusos después de cumplir 18 años. Según la investigación, su padre la amenazaba con matarla si contaba lo sucedido y le decía que nadie le creería porque era pastor de una iglesia evangélica y tenía una buena reputación. La joven se presentó en una dependencia policial de Santa Fe acompañada por sus cuatro hermanas, quienes también relataron situaciones de violencia física ejercida por el hombre contra integrantes de la familia.

Los abusos comenzaron cuando la víctima cursaba la escuela primaria y continuaron durante su adolescencia. El condenado aprovechó distintos períodos de convivencia con su hija para cometer los delitos, tanto en viviendas de nuestra ciudad como en otros domicilios de la región y de la provincia de Córdoba.

De acuerdo con lo expuesto durante el proceso judicial, las amenazas fueron utilizadas para impedir que la niña revelara los abusos. La fiscal Jorgelina Moser Ferro sostuvo que el hombre le advertía que la mataría si alguien se enteraba de lo que ocurría y que, además, apelaba a su condición de pastor para convencerla de que su testimonio no sería creído.

La condena fue dictada por la jueza Celeste Minniti, luego de un juicio oral realizado en los tribunales de Santa Fe. El hombre fue considerado autor de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y por la convivencia, y corrupción de menores, delitos por los que se le impuso una pena de 11 años de prisión.

Tras conocerse la sentencia, Moser Ferro, quien estuvo a cargo de la investigación y representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) durante el debate, señaló que la Fiscalía valoró que se consideraran acreditados los delitos y las calificaciones penales solicitadas. Sin embargo, aclaró que analizarán los fundamentos del fallo para evaluar los pasos a seguir.

La identidad del condenado no fue difundida para proteger a la víctima y evitar su revictimización. El Ministerio Público de la Acusación informó únicamente que tiene 49 años y que sus iniciales son A. A. R.