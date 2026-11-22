Por Santotomealdía



En los últimos días, la construcción del nuevo puente comenzó a mostrar algunos detalles de su futura configuración, que ya pueden observarse desde el puente Carretero. En un sector puntual de la estructura se colocaron componentes de protección lateral, mientras continúan las tareas sobre el tablero y en los distintos frentes de obra.

La imagen permite distinguir un tramo de barandas de color anaranjado sobre uno de los bordes del puente, mientras que del lado opuesto se observa una sucesión de soportes verticales que todavía no cuentan con todos los elementos que completarán ese cerramiento.

Aunque son trabajos de menor magnitud en comparación con el montaje de vigas o el hormigonado de los distintos tramos, su presencia permite comenzar a visualizar algunos aspectos de la futura terminación del puente.

En este tipo de construcciones, la colocación de componentes laterales puede realizarse progresivamente, a medida que avanzan las condiciones de cada sector. También existen instalaciones de referencia destinadas a verificar características técnicas y de montaje. Sin embargo, no está confirmado si lo observado corresponde a una instalación definitiva o a un tramo de prueba.

Mientras tanto, la obra continúa en sus tres frentes principales: la construcción del puente propiamente dicho y los accesos de nuestra ciudad y Santa Fe. Según el último informe difundido por el Gobierno provincial, el proyecto registra un 75 % de avance general, con la infraestructura de apoyo terminada y trabajos pendientes sobre la estructura superior, especialmente en el cruce del río Salado.

Así, mientras se completan las intervenciones de mayor envergadura, empiezan a hacerse visibles pequeños detalles de cómo podría lucir el nuevo puente una vez finalizado.