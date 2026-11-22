Por Santotomealdía



El río Salado comenzó a bajar en nuestra ciudad y este domingo registró una altura de 5,86 metros, según los datos difundidos por la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH) de la Universidad Nacional del Litoral. El descenso fue de dos centímetros respecto del sábado, cuando había alcanzado los 5,88 metros, y estuvo acompañado por bajantes en todas las estaciones de monitoreo de la cuenca.

A pesar de esta primera disminución, el río continúa 1,16 metros por encima del nivel de alerta técnica, establecido en 4,70 metros para nuestra ciudad. La medición de este domingo marca un cambio respecto de los últimos días: el miércoles había subido un centímetro, el jueves otros dos, el viernes permaneció estable y el sábado volvió a crecer un centímetro, antes de comenzar a descender.

El informe hidrométrico correspondiente al domingo 22 de noviembre, elaborado con datos registrados a las 0 horas, muestra que las ocho estaciones relevadas presentaron variaciones negativas. Se trata de una situación diferente a la del sábado, cuando todavía se observaban leves incrementos en nuestra ciudad y en Recreo, mientras que otros puntos de la cuenca ya registraban bajantes.

El descenso más importante se produjo en Paso de las Piedras, donde el río bajó ocho centímetros y quedó en 3,04 metros. En Tostado, la altura disminuyó cinco centímetros, hasta los 3,69 metros, mientras que en Emilia también se registró una baja de cinco centímetros, con una marca de 1,61 metros.

En otros sectores de la cuenca, San Justo descendió cuatro centímetros y se ubicó en 5,37 metros, mientras que el río Calchaquí bajó otros cuatro centímetros, hasta los 2,13 metros. El arroyo Cululú presentó una disminución de cuatro centímetros y quedó en 0,38 metros. Por su parte, Recreo registró una baja de un centímetro, con una altura de 2,95 metros.

La bajante simultánea en todos los puntos monitoreados constituye el principal dato del informe de este domingo, aunque una sola jornada de descenso no permite asegurar que el río continuará bajando de manera sostenida en nuestra ciudad. Por el momento, el Salado permanece por encima del umbral de alerta técnica y será necesario seguir los próximos registros para conocer cómo evoluciona su nivel.