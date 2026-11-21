Por Santotomealdía

El río Salado volvió a crecer este sábado en nuestra ciudad y alcanzó una altura de 5,88 metros, de acuerdo con el último informe hidrométrico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH) de la Universidad Nacional del Litoral. La suba fue de un centímetro respecto del viernes, cuando el nivel se había mantenido estable en 5,87 metros. Mientras tanto, en la mayoría de las estaciones ubicadas aguas arriba se registraron descensos.

Con el nuevo registro, el Salado se encuentra 1,18 metros por encima del nivel de alerta técnica, establecido en 4,70 metros para nuestra ciudad. La evolución de los últimos días muestra que el miércoles había subido un centímetro, el jueves otros dos, el viernes permaneció sin cambios y este sábado volvió a aumentar un centímetro. En total, acumuló una suba de cuatro centímetros desde el miércoles, aunque el ritmo de crecimiento es considerablemente menor al observado en jornadas anteriores.

Los datos correspondientes a este sábado 21 de noviembre, tomados a las 0 horas, muestran una tendencia mayormente descendente en distintos sectores de la cuenca. En Emilia, el río bajó seis centímetros y se ubicó en 1,66 metros, mientras que en Paso de las Piedras también descendió seis centímetros, hasta los 3,12 metros.

Por su parte, el arroyo Cululú registró una baja de siete centímetros, con una altura de 0,42 metros. En Tostado, el Salado descendió dos centímetros y quedó en 3,74 metros, mientras que el río Calchaquí bajó otros dos centímetros, hasta los 2,17 metros. En San Justo, en cambio, el nivel permaneció estable en 5,41 metros.

La excepción entre las estaciones ubicadas aguas arriba fue Recreo, donde se registró una suba de un centímetro, que llevó la altura del río a 2,96 metros. De esta manera, tanto Recreo como nuestra ciudad presentaron leves incrementos en la última medición, a diferencia de lo ocurrido en la mayor parte de los puntos relevados.

Si bien los descensos registrados en distintos sectores de la cuenca constituyen un dato relevante para seguir la evolución de la crecida, todavía no permiten confirmar que el Salado haya alcanzado su altura máxima en nuestra ciudad. Por el momento, el río continúa por encima del umbral de alerta técnica y su comportamiento seguirá dependiendo de la evolución de los caudales que llegan desde aguas arriba. Los próximos registros permitirán establecer si la tendencia local comienza a estabilizarse o si se producen nuevos incrementos.