La ciudad de Santa Fe registró cuatro víctimas de homicidio en tres episodios ocurridos entre el lunes 16 y el viernes 20 de noviembre. Los hechos tuvieron lugar en los barrios Alvear, Guadalupe y Alfonso, y dejaron un saldo de cinco personas fallecidas si se cuenta también al hombre que, luego de asesinar a su pareja, se suicidó.

La sucesión de crímenes comenzó el lunes con el asesinato de Yazmina Milagros Cañón, de 28 años, quien fue encontrada sin vida en una vivienda de calle Córdoba al 2200, en barrio Alvear. La mujer presentaba múltiples heridas compatibles con un ataque con arma blanca.

El hallazgo se produjo cerca del mediodía, luego de un llamado al 911. La investigación quedó a cargo de la fiscal Vivian Galeano, de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, Familiar y Sexual (GEFAS).

En las primeras actuaciones fueron detenidas dos personas: una mujer de 28 años y un hombre de 27, pareja de la víctima. Posteriormente, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a una tercera mujer, de 28 años, que tenía un pedido de captura vigente. La causa continúa en investigación para establecer la participación y las responsabilidades de cada uno de los involucrados.

El martes, un doble homicidio conmocionó al barrio Guadalupe. El ataque ocurrió en una vivienda de calle Ayacucho al 200, entre Riobamba y Defensa, donde fueron asesinados a balazos Luis Eugenio Ojeda, de 48 años, conocido como "Cachito", y Lucas, de 23.

El hecho se conoció alrededor de las 10, cuando la pareja de Ojeda llamó al 911 para alertar sobre lo ocurrido. Según su relato, antes de ingresar a la vivienda el hombre le había pedido que no bajara porque se encontraba reunido con otras personas. Poco después se escucharon los disparos.

Uno de los aspectos que se investigan es el faltante de dinero en moneda extranjera que habría sido advertido después del ataque. Entre las hipótesis se analiza la posibilidad de un robo, aunque también se considera la de un ajuste de cuentas. Ninguna de esas líneas fue confirmada hasta el momento.

En el marco de la investigación, durante la noche del martes fue encontrado en Colastiné Norte un automóvil Volkswagen Gol Trend gris que habría sido utilizado por los autores del doble crimen. El vehículo fue secuestrado para la realización de peritajes.

La causa quedó a cargo de la fiscal María Laura Urquiza, de la Unidad de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA). En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Investigaciones y personal del Gabinete Criminalístico, que realizaron las pericias correspondientes y relevaron posibles elementos de interés para identificar a los responsables.

El tercer episodio ocurrió este viernes, alrededor de las 8.25, en una vivienda de calle Corrientes al 4100, en barrio Alfonso. Allí, el policía Marcelo Romero, de 28 años, asesinó a balazos a su pareja, Romina Benítez, de 27, quien también pertenecía a la Policía de Santa Fe. Luego, el hombre se quitó la vida.

La secuencia es investigada como un femicidio seguido de suicidio. La pareja tenía un hijo de siete años, que no se encontraba en la vivienda cuando ocurrió el hecho. Una vecina alertó sobre la situación y dio aviso a las autoridades, lo que motivó la llegada de los primeros efectivos policiales.

En el domicilio trabajaron agentes de la Policía de Investigaciones y personal de Criminalística. La fiscal Jorgelina Moser Ferro, de la Oficina de Delitos Sexuales y Muertes Violentas de Mujeres del MPA, quedó a cargo de las actuaciones para establecer las circunstancias en las que se produjeron las dos muertes.

Los tres episodios, ocurridos en menos de una semana y en distintos sectores de la capital provincial, dejaron cuatro víctimas de homicidio: dos mujeres y dos hombres. A ese saldo se suma el suicidio de Romero, luego de asesinar a Benítez. Se trata de investigaciones independientes, con circunstancias y posibles móviles diferentes.