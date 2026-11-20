A pocas horas de la final de la Copa Sudamericana, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ratificó por unanimidad su respaldo a Gianni Infantino para las elecciones presidenciales de la FIFA, previstas para el 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos.

La decisión fue tomada durante una reunión del Consejo de la entidad sudamericana en Barranquilla, Colombia, de la que participaron representantes de las diez asociaciones miembro. Entre ellos estuvo Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), quien se encuentra procesado en una causa por presunta evasión fiscal y retención indebida de aportes.

A través de un comunicado, la Conmebol justificó su postura como un reconocimiento al "liderazgo de Infantino y a las transformaciones positivas que experimentó el fútbol en los últimos años". De esta manera, el organismo volvió a expresar su apoyo al actual titular de la FIFA, que buscará continuar al frente de la institución por un nuevo período.

El respaldo de Sudamérica no es una novedad: ya había sido expresado durante el Congreso de la FIFA realizado en Paraguay en mayo de 2025. La posición se mantuvo incluso después de las críticas que recibió Infantino por una iniciativa vinculada con la comercialización de los derechos económicos del Mundial, que finalmente fue retirada y por la cual el dirigente suizo pidió disculpas.

Tres candidatos para la presidencia de la FIFA

La próxima elección tendrá una particularidad respecto de los dos últimos comicios: Infantino deberá competir con otros postulantes. La FIFA oficializó tres candidaturas: la del actual presidente, la del francés Philippe Diallo y la del japonés Kohzo Tashima.

Las postulaciones deberán ser examinadas por la Comisión Electoral de la entidad, que comunicará a las federaciones miembro cuáles serán admitidas. Ese proceso deberá quedar resuelto antes del 18 de febrero de 2027, un mes antes de la votación.

Las 211 federaciones afiliadas a la FIFA tendrán derecho a un voto secreto. Para ganar en primera instancia, un candidato necesitará mayoría simple, es decir, al menos 106 votos.

Diallo preside la Federación Francesa de Fútbol desde 2023 y cuenta con el respaldo de las 55 asociaciones que integran la UEFA. Tashima, por su parte, forma parte del Consejo de la FIFA desde 2015 y es presidente de honor de la Federación Japonesa de Fútbol, que impulsó su candidatura luego de reunir el aval de al menos cinco federaciones.

Infantino llegó a la presidencia del organismo en 2016, cuando se impuso en segunda vuelta frente a otros cuatro candidatos. Posteriormente, fue reelegido por aclamación en 2019 y 2023, sin necesidad de enfrentar una competencia electoral. En 2027, en cambio, tendrá que disputar nuevamente el cargo, en una elección que definirá el rumbo de la FIFA para los próximos años.