Miles de trabajadores y estudiantes participaron este viernes de una huelga general de 24 horas en Italia, acompañada por movilizaciones en más de un centenar de ciudades contra las políticas económicas del gobierno de Giorgia Meloni. Las protestas tuvieron como principales reclamos la pérdida del poder adquisitivo, los bajos salarios, el aumento del costo de vida y la falta de inversión en servicios públicos.

La medida de fuerza fue convocada por organizaciones sindicales, entre ellas la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), y coincidió con una jornada de movilización estudiantil a escala europea. Además de las reivindicaciones laborales, las manifestaciones cuestionaron el presupuesto para 2027 y el incremento del gasto militar.

Las concentraciones se extendieron por distintas ciudades del país. En Roma, Bolonia, Nápoles, Milán, Génova, Turín y Bari se registraron importantes convocatorias. Según el secretario general de la CGIL, Maurizio Landini, más de un millón de personas participaron de las marchas en más de 100 localidades. El dirigente elevó posteriormente esa estimación a 1,5 millones, aunque se trata de cifras difundidas por el sindicato y no de un recuento independiente.

"Escuchen a la gente que está en las calles, no vamos a detenernos", expresó Landini durante la movilización en Roma. El referente sindical sostuvo que la jornada reflejó el reclamo de trabajadores y estudiantes frente a la situación económica y las decisiones del Ejecutivo.

Aunque la mayoría de las marchas se desarrolló de manera pacífica, se registraron enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales en Bolonia. Los incidentes ocurrieron cerca de la sede de Confindustria Emilia, cuando un grupo de activistas intentó atravesar un cordón de seguridad. Los agentes antidisturbios intervinieron para impedir el avance.

En Génova, estudiantes ocuparon instalaciones universitarias después de una marcha en la que cuestionaron el encarecimiento de la vida y las políticas de rearme. En Milán, por su parte, activistas treparon al monumento ecuestre de Giuseppe Garibaldi, en la plaza Cairoli, y desplegaron una bandera con un mensaje pacifista: "Si nos arman, no partimos".

Uno de los principales ejes de las protestas fue el rechazo al aumento del presupuesto militar, que los sectores convocantes estimaron en unos 14.000 millones de euros. Los manifestantes reclamaron que esos recursos se destinen a políticas sociales, asistencia económica e inversiones en áreas como salud y educación.

La huelga alcanzó a trabajadores de los sectores público y privado y tuvo repercusiones en escuelas, hospitales, puertos, taxis y transporte urbano. En distintas ciudades se registraron interrupciones y demoras en los servicios de colectivos, tranvías y subtes, aunque se mantuvieron las prestaciones mínimas previstas en las franjas horarias de garantía. Los vuelos y los trenes quedaron excluidos de esta convocatoria, aunque se anunció una medida de fuerza ferroviaria por separado desde la noche del viernes.

En Turín, miles de personas marcharon bajo la consigna "El futuro es ahora. Huelga general", mientras que en Florencia se sumaron autoridades regionales y municipales. Las movilizaciones también se inscribieron en una jornada de protestas sindicales y estudiantiles en distintos países europeos, con manifestaciones en Francia, España, Portugal, Bélgica, Grecia y Reino Unido, entre otros.