España tendrá elecciones anticipadas: Pedro Sánchez convocó a las urnas para el 29 de noviembre

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el domingo 29 de noviembre. La decisión fue comunicada este lunes durante una declaración institucional en el Palacio de La Moncloa, en la que el mandatario defendió la gestión de su Gobierno y sostuvo que ahora serán los ciudadanos quienes deberán decidir el rumbo del país.

Sánchez explicó que, tras informar al jefe del Estado, convocó a un Consejo de Ministros extraordinario para formalizar la disolución de las Cortes y poner en marcha el proceso electoral. De acuerdo con la legislación española, el decreto de convocatoria debe publicarse en el Boletín Oficial del Estado y las elecciones se celebran 54 días después.

Durante su discurso, el presidente defendió el trabajo realizado por su Gobierno de coalición durante la legislatura y reconoció que hubo medidas que no pudieron concretarse. Sánchez sostuvo que para avanzar en nuevas reformas necesita ampliar el respaldo ciudadano y planteó los próximos comicios como una oportunidad para que los españoles definan el papel que quieren que tenga el país.

El anuncio se produjo tres días después de una derrota parlamentaria para el Ejecutivo, cuando el Congreso rechazó dos decretos vinculados a la vivienda. Las iniciativas buscaban establecer nuevas medidas de protección frente a los desahucios, limitar determinadas operaciones especulativas y modificar las condiciones de los alquileres.

El Gobierno no consiguió reunir los apoyos necesarios para aprobar los decretos. Sumar, Podemos y ERC respaldaron ambas iniciativas, mientras que el PNV y Coalición Canaria apoyaron solamente una de ellas. El rechazo de Junts terminó de dejar al Ejecutivo sin los votos suficientes para sacar adelante las medidas.

La derrota parlamentaria se produjo en un contexto marcado además por las protestas por la situación de la vivienda. Las movilizaciones crecieron después del desahucio de una mujer de 87 años en Madrid, un caso que generó una fuerte repercusión pública y derivó en manifestaciones en distintas ciudades españolas.

Tras la votación, distintos sectores políticos reclamaron a Sánchez que adelantara las elecciones. El presidente finalmente optó por disolver las Cortes y convocar a los españoles a las urnas para el 29 de noviembre, adelantando así el final de la actual legislatura.