Francia bajo tensión: escuelas cerradas, incendios en colegios y reclamos por condiciones laborales

Entre 400 y 500 centros educativos de Francia podrían permanecer total o parcialmente cerrados este lunes, como consecuencia de las protestas estudiantiles por la falta de reemplazos docentes y el deterioro de las instalaciones escolares. La estimación fue difundida este domingo por el ministro de Educación, Édouard Geffray, quien anticipó una interrupción de las clases similar a la registrada el viernes.

El funcionario informó además que, desde el comienzo de las movilizaciones, 24 establecimientos fueron incendiados o saqueados y 78 trabajadores educativos resultaron heridos. Las organizaciones estudiantiles consideraron insuficientes las medidas anunciadas por el Gobierno y convocaron a intensificar las protestas desde el martes, con respaldo de sindicatos docentes y de la Confederación General del Trabajo (CGT).

En declaraciones a la cadena France 2, citadas por la agencia Noticias Argentinas, Geffray señaló que los cierres previstos para este lunes podrían alcanzar una magnitud semejante a la de la última jornada de la semana pasada.

Las movilizaciones se extendieron a distintos puntos del país y tienen entre sus principales reclamos la cobertura de las ausencias de profesores y la mejora de las condiciones de los edificios escolares.

El Gobierno anunció el viernes medidas para acelerar la sustitución de docentes ausentes. Sin embargo, las organizaciones estudiantiles evaluaron que esas respuestas no alcanzan para resolver los problemas planteados y mantuvieron las convocatorias a nuevas movilizaciones.