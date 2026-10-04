Brasil: Lula y Flávio Bolsonaro se enfrentarán en el balotaje por la presidencia

Con el 98,64% de las urnas escrutadas, el candidato del Partido Liberal obtenía el 47,27% de los votos y el actual presidente, el 44,88%. Ninguno alcanzó la mayoría necesaria para ganar en primera vuelta.

Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva disputarán la presidencia de Brasil en una segunda vuelta el próximo 25 de octubre, después de que ninguno alcanzara más del 50% de los votos válidos en las elecciones de este domingo. El senador del Partido Liberal (PL) quedó por delante del mandatario y candidato del Partido de los Trabajadores (PT).

Con el 98,64% de las urnas escrutadas, Bolsonaro obtenía el 47,27% de los sufragios, frente al 44,88% de Lula, según los datos del Tribunal Superior Electoral (TSE) citados por DW. Los resultados todavía parciales mostraban una diferencia de 2,39 puntos porcentuales entre los dos candidatos, que se impusieron sobre los otros diez aspirantes.

El orden de los resultados contrastó con las encuestas que anticipaban una leve ventaja para Lula, aunque también proyectaban una segunda vuelta. Bolsonaro se mantuvo al frente desde el inicio del recuento, mientras el presidente redujo la distancia a medida que avanzó el escrutinio.

Flávio Bolsonaro, de 45 años, es senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Asumió la candidatura del PL después de que su padre fuera condenado a 27 años de prisión por el intento de golpe de Estado contra Lula.

El actual mandatario, de 80 años, busca un cuarto mandato no consecutivo. El porcentaje que obtenía en este escrutinio era inferior al de la primera vuelta de 2022, cuando alcanzó el 48,4% de los votos.

Las propuestas de los candidatos

La campaña hacia el balotaje enfrentará propuestas diferentes sobre el papel del Estado, la economía y la seguridad. Bolsonaro plantea reducir la estructura estatal, eliminar ministerios, ajustar el gasto público y avanzar con privatizaciones y una reducción de impuestos.

En seguridad, propone endurecer las penas, reforzar el control fronterizo y declarar como organizaciones narcoterroristas a facciones como el Primeiro Comando da Capital y el Comando Vermelho. Su programa también contempla construir cinco cárceles federales de máxima seguridad y habilitar 500.000 nuevas plazas penitenciarias en cuatro años.

Lula propone combinar el control del gasto con inversión pública, ampliar las obras de infraestructura y aplicar un sistema tributario en el que los sectores de mayores ingresos paguen proporcionalmente más. También plantea mantener programas como Bolsa Familia y Minha Casa, Minha Vida, junto con políticas de acceso a la salud, la educación y la alimentación.

En materia de seguridad, el presidente impulsa una mayor coordinación entre las fuerzas federales y estaduales, con herramientas de inteligencia, persecución financiera de las organizaciones criminales y medidas preventivas en zonas vulnerables.

Las diferencias también alcanzan a la política energética y ambiental. Lula plantea avanzar hacia una economía de bajo carbono y alcanzar la deforestación neta cero en la Amazonía para 2030, sin abandonar la explotación petrolera. Bolsonaro propone ampliar la extracción de petróleo y gas, agilizar permisos ambientales y terminar con la deforestación ilegal para 2029.

Tras votar este domingo, el candidato del PL afirmó que Brasil “necesita un cambio” y que busca llegar a la presidencia para “liberar al pueblo brasileño”. Lula, por su parte, sostuvo que los electores deben elegir “entre democracia y barbarie”.