Piñero: fiscales y especialistas internacionales visitaron la cárcel para presos de alto perfil

Fiscales generales de nueve provincias y representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recorrieron las obras de “El Infierno”, la cárcel para internos de alto perfil criminal que el Gobierno de Santa Fe construye en la Unidad Penitenciaria Nº 8 de Piñero. La actividad se realizó en el marco de las Jornadas Nacionales e Internacionales de los Ministerios Públicos Fiscales, que se desarrollan en Rosario.

El establecimiento tendrá capacidad para 1.152 detenidos, distribuidos en pabellones de 48 internos, con un diseño orientado a reforzar el aislamiento, la seguridad y el control. Durante la recorrida, funcionarios de distintas jurisdicciones conocieron las características del proyecto y expresaron sus valoraciones sobre la obra y las políticas de seguridad aplicadas en la provincia.

Participaron los representantes de la ONU Giovanni Tartaglia y Daniel Francisco, quienes también suscribieron un convenio con la Procuración. Estuvieron presentes el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni; el secretario de la Unidad Ejecutora en Infraestructura, Diego Leone; y la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Cecilia Vranicich, entre otras autoridades.

El fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Martín López Zavaleta, destacó el diseño del establecimiento. “Se advierte mucho profesionalismo en el diseño y muchas ideas aplicadas en su construcción. Estamos todos gratamente sorprendidos por lo que conocimos”, manifestó.

También sostuvo que durante las jornadas se analizaron los cambios en la situación de Rosario y consideró que las medidas adoptadas por el Ejecutivo provincial y el MPA “han sido conducentes”. En ese sentido, afirmó: “Cuando se desarrollan políticas públicas coordinadas entre los poderes, los resultados siempre son positivos”.

López Zavaleta valoró el intercambio entre jurisdicciones como una oportunidad para compartir modelos de trabajo, detectar deficiencias y aprender de otras experiencias. Señaló además que la Ciudad de Buenos Aires avanza en la construcción de módulos penitenciarios y en la consolidación de su propio servicio penitenciario, creado hace poco más de dos meses.

Por su parte, el procurador general de Río Negro, Jorge Crespo, destacó las características previstas para el penal. “He conocido otros penales, pero ninguno con las pretensiones de este en materia de seguridad, circulación, funcionamiento y modalidad de detención. Es único en el país; no conozco otro con estas características”, aseguró.

Crespo consideró que Rosario necesitaba un establecimiento de esta naturaleza por la conflictividad que atravesó en años anteriores. También valoró el trabajo de las fuerzas de seguridad y la articulación entre el Gobierno provincial y el MPA, a los que vinculó con una disminución de la violencia criminal en la ciudad.