Alvizo cuestionó que no prosperara la citación al intendente: “Es una desilusión muy grande”

Por Santotomealdía



El concejal Rodrigo Alvizo se mostró crítico luego de la sesión de este martes, en la que no prosperó en sus términos originales el proyecto para citar al intendente Miguel Weiss Ackerley por la deuda del Municipio con Aguas Santafesinas. La iniciativa fue convertida en una Comunicación y terminó siendo aprobada por unanimidad. “La verdad que es una desilusión muy grande”, expresó.

Tras la sesión, Alvizo sostuvo que la modificación le quitó fuerza al planteo original y reclamó respuestas sobre el pasivo con la empresa provincial. “Necesitamos información, necesitamos saber qué se hizo con el dinero de los santotomesinos, necesitamos saber por qué se generó esta deuda”, afirmó.

El proyecto presentado por Alvizo junto a Rosana Zamora y Rosa María Escandell proponía una Resolución para citar formalmente a Weiss Ackerley al Concejo, con un temario previamente establecido sobre la deuda y la presentación de documentación respaldatoria. Durante el tratamiento se plantearon dos mociones: los cuatro concejales de la oposición respaldaron mantener la Resolución, mientras que los cinco representantes del oficialismo impulsaron transformarla en una Comunicación.

“Nosotros estamos preocupados porque al cambiar la Resolución a Comunicación ya no obliga al intendente a venir al recinto”, cuestionó Alvizo. Según explicó, el planteo quedó reducido a expresar que el Concejo “vería con agrado que el intendente tenga las ganas de venir al Concejo”.

El edil también planteó interrogantes sobre qué ocurrirá con la deuda durante el proceso de traspaso del servicio a ASSA. “Preguntarles qué se va a hacer con esa deuda, quién la va a tener que pagar, si la tienen que pagar de nuevo los vecinos o qué tienen pensado ellos”, enumeró. Sobre esa posibilidad, aseguró: “Nosotros vamos a pelear para que eso no suceda”.

Alvizo sostuvo además que pretende conocer de primera mano “cómo tienen pensado generar el traspaso a ASSA para poder discutirlo en el Concejo”. El cambio de prestador deberá ser autorizado por el cuerpo cuando el Ejecutivo envíe el correspondiente proyecto de Ordenanza.

En otro tramo de sus declaraciones, el concejal cuestionó la gestión municipal del servicio. “Si ya tenía decidido hace dos años y medio el traspaso a ASSA, necesitamos saber por qué abandonó el servicio durante todo este tiempo y no lo comunicó a la población”, expresó Alvizo, como parte de los interrogantes que pretende trasladarle al intendente.

Finalmente, se refirió a los restantes pedidos de información presentados por el bloque justicialista y destacó que “solamente prosperó el que le hacemos a Aguas Santafesinas”. Esa Resolución fue aprobada por unanimidad y busca que sea la propia empresa provincial la que informe oficialmente, entre otros puntos, “cuánto es la deuda exacta que tiene el Municipio con ellos”.