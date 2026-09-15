Weiss Ackerley: “Hubo que decidir si se pagaba a ASSA o si se sostenía el servicio”

Por Santotomealdía



El intendente Miguel Weiss Ackerley habló este martes en profundidad sobre la deuda millonaria que el Municipio mantiene con Aguas Santafesinas y explicó por qué su gestión dejó de priorizar los pagos a la empresa. “En algún momento hubo que tomar una decisión: si se pagaba a ASSA o si se mejoraba y se sostenía el servicio”, afirmó.

En una extensa entrevista concedida al programa Ahora Vengo, que conduce Luis Mino por Aire de Santa Fe, Weiss Ackerley sostuvo que la caída de la recaudación llevó al Ejecutivo a destinar los recursos al funcionamiento del sistema en lugar de cancelar las obligaciones con ASSA. “La baja en la recaudación hizo que tuviéramos que elegir el sostenimiento del servicio”, aseguró.

Al referirse específicamente al pasivo, el intendente afirmó que “de esa deuda no se llegó a recaudar ni el 50%” y defendió el destino dado al dinero que efectivamente ingresó a las cuentas municipales. “Todo eso se reinvirtió en el sistema, todo está invertido en el sistema para su funcionamiento y para su mejora”, manifestó.

Weiss Ackerley vinculó esa decisión con inversiones realizadas durante su gestión y mencionó particularmente la Cisterna Luján Oeste. Según explicó, esta misma semana se está instalando la planta potabilizadora para completar esa obra y avanzar posteriormente con su puesta en funcionamiento.

Cómo buscan saldar la deuda

Una de las principales definiciones de la entrevista apareció cuando el intendente explicó qué mecanismo negocian el Municipio y ASSA para resolver el pasivo en el marco del futuro traspaso. Weiss Ackerley habló inicialmente de una “compensación entre activos y pasivos” y aseguró que buscan que la deuda “no sea ningún tipo de problema para los vecinos”.

Consultado luego sobre cuáles serían esos activos, precisó: “Nosotros lo que estaríamos transfiriendo sería la acreencia de deuda que tienen vecinos hacia la Municipalidad; se lo estaríamos transfiriendo a ASSA”. Ante la pregunta concreta de si con esa operación se saldaría la deuda municipal, respondió: “Exactamente. Lo que estamos buscando es que cierre de esa manera”.

De concretarse en los términos descriptos por el intendente, ASSA recibiría el derecho a cobrar las deudas que actualmente mantienen los contribuyentes con el Municipio por el servicio. Weiss Ackerley dejó en claro, sin embargo, que se trata del esquema sobre el que están trabajando y no de un acuerdo ya formalizado.

El mandatario también volvió a cuestionar con dureza a los sectores políticos que durante la última semana reclamaron explicaciones sobre la deuda. Sostuvo que, teniendo conocimiento de que se realizaría el anuncio del traspaso, durante los días anteriores se dedicaron a “tirar barro, a ensuciar, a intentar opacar lo que era una gran noticia”.

Más adelante profundizó sus críticas. “¿Qué quieren que sea Santo Tomé? ¿Pequeña Cuba, Cubita?”, expresó, y acusó a sectores de la oposición de “poner palos en la rueda”. Frente a los pedidos para conocer qué ocurrió con los recursos, aseguró además que el Municipio remite mensualmente las ejecuciones presupuestarias al Concejo y afirmó: “O hay mala leche, o hay malicia, o hay ignorancia y hay falta de ganas de trabajar”.

Las declaraciones constituyen hasta el momento la explicación más detallada brindada públicamente por Weiss Ackerley sobre el origen y el tratamiento de la deuda con ASSA. También anticipan uno de los puntos centrales que deberá definirse en el proceso de traspaso: el mecanismo mediante el cual el Municipio y la empresa buscarán compensar sus respectivas acreencias antes de que Aguas Santafesinas asuma la prestación.