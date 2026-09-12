Weiss Ackerley, sobre las críticas por la deuda con ASSA: “No falta nada, ni 5 centavos”

Por Santotomealdía



Luego de una semana atravesada por las repercusiones en torno a la deuda superior a $6.000 millones que el Municipio mantiene con Aguas Santafesinas (ASSA) y el anuncio del proceso para transferir el servicio de agua y cloacas a la empresa provincial, Miguel Weiss Ackerley publicó un mensaje en sus redes sociales en el que respondió a las críticas. “La Municipalidad de Santo Tomé tiene cada peso de los recursos públicos ejecutado en gasto público. No falta nada, ni 5 centavos. Todo está documentado y presentado como y donde corresponde”, afirmó.

En ese marco, el intendente reconoció nuevamente la existencia del pasivo, pero rechazó que el monto adeudado equivalga a lo efectivamente cobrado por el servicio. “Sí, existe deuda vinculada al servicio de agua. Pero, jamás se recaudaron los $6.000 millones que algunos intentan instalar”, expresó. A continuación, planteó su explicación: “Es un sistema cuyo costo de mantenimiento y mejoras supera los recursos que genera, mientras que la deuda de los propios contribuyentes con el servicio también es muy elevada”.

Weiss Ackerley inició su publicación con una crítica a los cuestionamientos de los últimos días. “Reflexión para cerrar el día: es increíble cómo intentan hacerle creer a la gente cualquier cosa”, escribió. Luego agregó: “Hay gente que trabaja responsablemente en esto, como para que después algunos intenten empañar este trabajo”.

El mandatario vinculó esa situación con la decisión de avanzar hacia la incorporación de ASSA. “Esto es una manifestación más de la necesidad de avanzar hacia un modelo de gestión especializado, algo en lo que trabajamos desde 2024 para proyectar la Santo Tomé que deseamos, una que pueda disfrutar cada vecino”, sostuvo.

Weiss Ackerley publicó en sus historias de Instagram un mensaje en el que respondió a las críticas por la deuda con ASSA y defendió el manejo de los recursos municipales.

En otro tramo del mensaje, Weiss Ackerley rechazó expresamente que exista una medida cautelar sobre las cuentas municipales: “La Municipalidad no tiene ningún embargo, mienten, mintieron toda la semana”. Y añadió una afirmación respecto del futuro del pasivo durante el cambio de prestador: “Tampoco habrá deuda en el marco del proceso de transición del régimen de agua corriente y cloacas”. En su publicación, sin embargo, no detalló cuál será el mecanismo para resolver la deuda actualmente existente con ASSA.

El intendente también insistió en que el cambio de modelo no surgió a partir de las controversias de los últimos días. “Todo esto lo venimos estudiando y trabajando desde hace más de dos años, como para que ahora aparezcan fantasmas a decir insensateces. ¿Ignorantes o maliciosos?”, expresó.

En una segunda historia, Weiss Ackerley se refirió específicamente al anuncio realizado durante la jornada sobre el proceso de traspaso. “Estamos muy contentos por lo anunciado hoy. Es una muy buena noticia para el futuro de nuestra ciudad”, señaló, y reconoció que la implementación demandará tiempo: “Sabemos que será un proceso largo y seguiremos informando cada etapa. Estamos y seguiremos estando 100% comprometidos, porque es lo que la ciudad necesita”.

El proceso anunciado contempla que ASSA asuma progresivamente la prestación del servicio de agua potable y cloacas, aunque para que el traspaso pueda concretarse deberá contar previamente con la aprobación del Concejo Municipal. Tras esa instancia deberá avanzarse en un convenio entre las partes y en la correspondiente etapa de transición.