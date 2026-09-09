Avanzan los desagües en 7 de Marzo como parte de las obras del acceso al nuevo puente

Por Santotomealdía



Las obras del acceso al nuevo puente continúan avanzando sobre avenida 7 de Marzo, donde por estos días los trabajos se concentran en la ejecución de los desagües del sector sur. Las tareas se desarrollan sobre la parte de la avenida que permanece cerrada al tránsito y que comenzó a ser intervenida la semana pasada.

Luego de la demolición de buena parte del pavimento existente, el frente de obra avanzó con excavaciones y trabajos sobre el sistema de desagües, como parte de la intervención integral prevista entre José Maciá y la zona de los puentes. En el sector puede observarse actualmente un importante despliegue de maquinaria y operarios.

Esta es la primera de las dos etapas previstas para transformar 7 de Marzo en la cabecera local del nuevo enlace con Santa Fe. De acuerdo con lo informado anteriormente por el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad, Hernán Palmich, los trabajos sobre este sector tienen un plazo estimado de entre tres y cuatro meses.

Posteriormente, la intervención deberá continuar sobre la otra mitad de la avenida durante un período similar. Los plazos forman parte del cronograma general de las obras vinculadas al nuevo puente, cuya habilitación se proyecta para marzo o abril del próximo año.

Además de los trabajos que actualmente se realizan, el proyecto contempla la repavimentación y reconfiguración de los carriles de circulación, junto con intervenciones en veredas, equipamiento urbano, luminarias, señalización y semaforización.

Las obras del acceso al nuevo puente avanzan con los desagües en 7 de Marzo. (Crédito: STD)

La circulación se mantiene con desvíos

Mientras avanzan las obras, continúa vigente el esquema de circulación implementado la semana pasada. Los vehículos que se dirigen hacia Santa Fe deben desviarse desde 7 de Marzo por Maciá, Colón y Mitre para acceder al Puente Carretero.

Por su parte, boulevard Mitre mantiene el sentido único hacia el norte desde Hernandarias, una configuración que permite canalizar el tránsito hacia el puente durante el desarrollo de esta etapa de los trabajos.

Las intervenciones que actualmente pueden observarse sobre 7 de Marzo constituyen otro avance en la transformación de la cabecera local, que deberá quedar preparada para recibir la nueva configuración del tránsito una vez que sea habilitado el nuevo puente.