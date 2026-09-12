Detuvieron en nuestra ciudad a una mujer policía vinculada a la muerte de un hombre en la Comisaría 8ª de Santa Fe

Por Santotomealdía



Una mujer policía de 35 años fue detenida este viernes en nuestra ciudad por estar vinculada a la investigación por la muerte de Mauro Daniel González, ocurrida el pasado 18 de enero mientras permanecía bajo custodia policial en la Comisaría 8ª de la ciudad de Santa Fe. La agente era requerida por la Justicia y fue localizada en un domicilio de Uruguay al 1400.

La detenida, identificada por sus iniciales S.M.P., integraba el Comando Radioeléctrico y habría participado del procedimiento de aprehensión de González, realizado durante la tarde del 17 de enero frente a la vivienda familiar del hombre, en barrio Yapeyú. Con esta detención, ya son cinco los policías privados de su libertad en el marco de la investigación.

Según informó la Policía de Investigaciones (PDI), la orden había sido dispuesta el 4 de septiembre por la Oficina de Gestión Judicial del Distrito Judicial N.º 1, a cargo de la jueza Rosana Itatí Carrara. Desde entonces, personal de la División Capturas realizó tareas para establecer el paradero de la mujer.

Finalmente, durante la tarde de este viernes, efectivos de esa división, con colaboración de la División Paradero, la localizaron en una vivienda de Uruguay al 1400, en nuestra ciudad. Allí fue notificada de la medida judicial y posteriormente trasladada a sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia.

La investigación por la muerte de González

Mauro Daniel González había sido aprehendido durante la tarde del 17 de enero, frente a su vivienda de barrio Yapeyú, luego de una denuncia por un supuesto desorden en la vía pública. De acuerdo con testimonios incorporados a la investigación, habría sido golpeado durante el procedimiento policial.

Luego fue trasladado a la Comisaría 8ª, donde permaneció bajo custodia. Al día siguiente, 18 de enero, fue encontrado muerto en esa dependencia, lo que dio origen a una investigación judicial para determinar las circunstancias de su fallecimiento y las responsabilidades de quienes intervinieron tanto en la aprehensión como durante su permanencia en la comisaría.

Con la detención concretada este viernes, son cinco los policías privados de su libertad en el marco de la causa. Otros agentes también permanecen bajo investigación, al igual que una médica policial que examinó a González durante aquella jornada.

La investigación continúa abierta y busca determinar qué ocurrió desde el momento de la aprehensión hasta la muerte de González, así como establecer la eventual responsabilidad de cada una de las personas que intervino durante esas horas.