El traspaso del servicio de agua a ASSA deberá ser aprobado por el Concejo

Por Santotomealdía

El Gobierno provincial y el Municipio anunciaron este viernes el inicio del proceso para transferir a Aguas Santafesinas (ASSA) la prestación del servicio de agua potable y cloacas de la ciudad. El primer paso será el envío de un proyecto de ordenanza al Concejo Municipal, que deberá autorizar al Ejecutivo a avanzar con el traspaso.

La decisión fue presentada en Casa de Gobierno por el intendente Miguel Weiss Ackerley; los ministros Lisandro Enrico y Pablo Olivares; y la presidenta de ASSA, Renata Ghilotti. El cambio no será inmediato: si el Concejo da su aprobación, comenzará una transición que incluirá la firma de un convenio y un programa de inversiones para adecuar el sistema.

Weiss Ackerley explicó que las conversaciones comenzaron hace más de dos años y consideró que el actual esquema de administración municipal quedó obsoleto frente al crecimiento de la ciudad. “Este era un paso que había que dar”, afirmó.

Enrico definió la incorporación de la ciudad a ASSA como “una decisión política muy fuerte” y remarcó que el objetivo es avanzar hacia un mismo prestador para ambas márgenes del río. También aclaró que “los cambios no van a aparecer mañana”, debido a la transición y a las inversiones que deberán realizarse.

Uno de los principales datos del anuncio estuvo relacionado precisamente con esas obras. Ghilotti informó que la empresa realizó un relevamiento del sistema y estimó que será necesario invertir entre $6.000 y $9.000 millones en tres años para mejorar instalaciones y redes.

Respecto del impacto para los usuarios, Weiss Ackerley señaló que los estudios realizados hasta el momento indican que “no hay una diferencia tarifaria sustancial” entre ambos esquemas. Sobre los trabajadores municipales actualmente afectados al servicio, aseguró que continuarán perteneciendo a la planta municipal y serán refuncionalizados.

La deuda con ASSA

La deuda superior a los $6.000 millones que el Municipio mantiene con Aguas Santafesinas también formó parte de la conferencia. Se explicó que deberá ser resuelta dentro del proceso de negociación, aunque todavía no se definió cómo será cancelada. También se señaló que existe una relación cercana entre el monto que los usuarios adeudan al Municipio y lo que este último debe a ASSA.

Ghilotti sostuvo que, por su responsabilidad al frente de la empresa, debe continuar reclamando la acreencia. Explicó además que, una vez aprobada la ordenanza, se firmará un convenio entre Provincia, ASSA y el Municipio, en el que se establecerán los derechos y obligaciones de cada parte. La resolución de la deuda continuará siendo discutida dentro de ese proceso.

El anuncio abre ahora una instancia decisiva en el Concejo Municipal. Será ese cuerpo el que deberá tratar la ordenanza que permita avanzar formalmente con un proceso que, según dejaron en claro las autoridades, recién comienza y demandará una transición antes de que ASSA pueda hacerse cargo de la prestación.