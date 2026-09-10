Tras conocerse la millonaria deuda con ASSA, el intendente participará de una conferencia en Casa de Gobierno

En medio de la repercusión generada por la deuda superior a los $6.000 millones que el Municipio mantiene con Aguas Santafesinas (ASSA), el intendente Miguel Weiss Ackerley participará este viernes de una conferencia de prensa junto a funcionarios del Gobierno provincial para brindar precisiones sobre el servicio de agua potable en la ciudad.

La convocatoria será este viernes 11 de septiembre, a las 8, en la Sala Auditorio de Casa de Gobierno, en la ciudad de Santa Fe. Además del intendente, estarán los ministros de Obras Públicas, Lisandro Enrico; de Economía, Pablo Olivares; y la presidenta de Aguas Santafesinas, Renata Ghilotti.

La conferencia se producirá pocos días después de conocerse que ASSA decidió avanzar judicialmente contra el Municipio por una deuda que supera los $6.000 millones, correspondiente al agua que la empresa provincial suministra a la ciudad a través del Acueducto Desvío Arijón.

La existencia de la deuda y la decisión de iniciar acciones judiciales fueron confirmadas por Aguas Santafesinas a Santotomealdía. El tema adquirió desde entonces una fuerte repercusión política y pública, teniendo en cuenta además que el costo del servicio de agua es trasladado por el Municipio a los usuarios de la ciudad.

En paralelo, la oposición en el Concejo comenzó a impulsar un pedido de interpelación al intendente para que brinde explicaciones sobre la deuda y el destino de los recursos recaudados mediante el servicio.

El anuncio oficial de la conferencia de este viernes se limita a señalar que los funcionarios brindarán “precisiones sobre el servicio de agua potable” en la ciudad. Por el momento, no se informó expresamente que durante la actividad se vaya a abordar la deuda con ASSA ni la demanda judicial.

La presencia conjunta del intendente, los ministros de Obras Públicas y Economía y la máxima autoridad de Aguas Santafesinas genera, sin embargo, expectativa respecto de las definiciones que puedan conocerse sobre el servicio, en momentos en que la situación financiera entre el Municipio y la empresa provincial se encuentra en el centro de la agenda pública local.