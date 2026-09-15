Feria de Mujeres Emprendedoras: este domingo habrá una edición especial por el Día de la Primavera

La Feria Municipal de Mujeres Emprendedoras tendrá una nueva edición este domingo 20 de septiembre, en el marco de las actividades por el Día de la Primavera. En esta oportunidad, la propuesta cambiará de escenario y se trasladará al Anfiteatro Martín Miguel de Güemes.

La jornada comenzará a las 15 horas y contará con un paseo de feria para conocer y acompañar las propuestas de las emprendedoras de nuestra ciudad, además de distintas actividades para compartir durante la tarde.

Según informó la Municipalidad, la edición especial de primavera incluirá espectáculos, sorteos y un sector gastronómico, junto con propuestas pensadas para disfrutar en familia al aire libre.

La feria forma parte de una iniciativa municipal destinada a promover y visibilizar el trabajo de mujeres emprendedoras de Santo Tomé, que ofrecen distintos productos y servicios y participan de este espacio de comercialización y encuentro.

La convocatoria se suma a las ediciones previstas para este año y tendrá como particularidad el cambio de escenario: en lugar de realizarse en Plaza Libertad, como había ocurrido con las fechas anunciadas previamente, la actividad se desarrollará en el Anfiteatro Martín Miguel de Güemes.

Desde el Municipio invitaron a los vecinos a acercarse durante la tarde del domingo para recorrer los stands, conocer los emprendimientos locales y disfrutar de las actividades previstas por la llegada de la primavera.