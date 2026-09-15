Lionel Messi fue convocado y tendrá su despedida de la Selección el 6 de octubre en el Monumental

Lionel Messi volverá a vestir la camiseta de la Selección argentina y tendrá su despedida ante el público argentino el 6 de octubre en el Monumental, frente a Benín. El capitán fue incluido en la convocatoria para la próxima fecha FIFA, en la que el equipo afrontará sus primeros amistosos del camino hacia el Mundial 2030.

La AFA confirmó la presencia del rosarino luego de que el presidente de la entidad, Claudio Tapia, anticipara la noticia a través de un video publicado antes de que se conociera oficialmente la lista. Tapia contó que, tras conversar con Lionel Scaloni, decidieron invitar a Messi para que tenga “la despedida que realmente se merece” en el país y que el futbolista aceptó la propuesta.

El último partido de la triple fecha será justamente el martes 6 de octubre ante Benín, en el estadio Monumental. Antes, Argentina se enfrentará a Bolivia el miércoles 30 de septiembre en el Mario Alberto Kempes de Córdoba y a Burkina Faso el sábado 3 de octubre, también en el estadio de River.

La serie contempla tres encuentros en una semana, pese a que FIFA permitía disputar hasta cuatro durante esta ventana internacional. Serán los primeros compromisos de la Selección después de la final del Mundial 2026 y marcarán el comienzo de una nueva etapa, todavía con interrogantes sobre la continuidad de Scaloni como entrenador.

Para el partido ante Benín, la AFA busca además que el Monumental pueda recibir al público sin restricciones. Argentina arrastra una sanción de FIFA por infringir el Artículo 15 del Código Disciplinario, referido a discriminación y agresiones racistas, que establece una reducción del 50% del aforo en sus próximos dos partidos como local.

La intención de la dirigencia es que la despedida de Messi pueda contar con el estadio colmado para homenajear al capitán por sus 21 años con la Selección. Durante ese período, el delantero conquistó el Mundial Sub 20 de 2005, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

Tapia también anunció que la AFA invitará a los campeones del mundo que compartieron con Messi el plantel de Qatar 2022, junto con sus familias, para participar del homenaje. “A ver el último tango del mejor jugador del mundo”, expresó el presidente de la AFA al cerrar su mensaje.

Las sanciones que condicionan a la Selección

La convocatoria se da además en un contexto marcado por las sanciones impuestas por FIFA después de los incidentes ocurridos durante la final del Mundial. Leandro Paredes fue suspendido por 10 partidos, mientras que Nahuel Molina recibió una sanción de siete encuentros. Ambos deberán cumplir además multas de 90.000 dólares.

Por su parte, Roberto Fabián Ayala fue suspendido por tres fechas y recibió una multa de 30.000 dólares, mientras que Thiago Almada deberá cumplir un partido de suspensión, acompañado por una multa de 30.000 dólares.

La FIFA autorizó que estas sanciones puedan cumplirse en partidos amistosos de Clase A y encuentros oficiales, según cuál se dispute primero. De esta manera, Ayala y Almada podrán completar sus respectivas suspensiones durante esta fecha FIFA, mientras que Paredes y Molina continuarán con sus castigos pendientes.

La AFA, en tanto, también fue sancionada por FIFA con una multa de 321.000 dólares por conducta incorrecta, cánticos discriminatorios y el episodio relacionado con una bandera de Malvinas. La entidad ya solicitó los fundamentos del fallo para apelar las sanciones.