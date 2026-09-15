Presupuesto 2027: el Gobierno prevé 4% de crecimiento, 21,1% de inflación y un dólar promedio de $1.728

A horas de que el proyecto ingrese a la Cámara de Diputados, el Gobierno difundió los principales números que contendrá el Presupuesto 2027, con una expectativa de crecimiento económico del 4% y una inflación promedio del 21,1% para el próximo año.

Las previsiones fueron presentadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante la reunión de la mesa política del Gobierno, que se extendió durante más de tres horas y media. Según los datos difundidos por la Casa Rosada, el proyecto contempla además una suba del salario promedio del 25,4%.

El Gobierno también anticipó que el próximo ejercicio volverá a cerrar con resultado fiscal positivo. La expectativa oficial es que 2027 marque un hito al convertirse en el cuarto año consecutivo con superávit financiero, algo que, según destacaron desde el Ejecutivo, ocurriría sin que el país se encuentre en default.

En materia de comercio exterior, el Presupuesto proyecta exportaciones por más de US$130.000 millones y un resultado favorable de la balanza comercial de bienes y servicios superior a los US$15.000 millones.

Otro de los parámetros incluidos en el proyecto es un tipo de cambio promedio anual de $1.728. Desde el Gobierno aclararon que ese valor “no se trata de una predicción”, sino que surge de un cálculo que toma como referencia el tipo de cambio actual y la inflación estimada para 2027.

Una vez enviado al Congreso, el Presupuesto comenzará su recorrido legislativo en Diputados. El proyecto ingresará por mesa de entradas y, a diferencia de otros años, no está prevista una presentación especial. En anteriores oportunidades, incluso el presidente Javier Milei había encabezado personalmente el acto de presentación, acompañado en algunos casos por una cadena nacional.

La defensa del proyecto quedará a cargo de funcionarios del Ministerio de Economía cuando comience el tratamiento en comisión. Está previsto que concurran secretarios y subsecretarios de las distintas áreas de Hacienda, entre ellos Carlos Guberman, mientras que por el momento no figura en agenda una exposición del ministro Caputo.

El proyecto sobre Malvinas

En paralelo, el Gobierno busca terminar de definir el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, vinculado con la cuestión Malvinas, para enviarlo al Congreso durante esta semana. La iniciativa también ingresará por la Cámara de Diputados.

El texto contempla, entre otras medidas, un endurecimiento de las sanciones para empresas que operen en la zona cuya soberanía reclama la Argentina. Su envío estaba previsto inicialmente para comienzos de esta semana, pero todavía atraviesa una etapa de “retoques finales” en la Secretaría de Legal y Técnica.

El área encabezada por María Ibarzábal trabaja sobre la versión definitiva junto con la Cancillería y el Ministerio de Defensa. El proyecto había sido anunciado por Milei durante una cadena nacional y su redacción comenzó a ser trabajada desde entonces por los distintos organismos involucrados.

En la Casa Rosada confían en conseguir un respaldo parlamentario importante para la iniciativa, aunque no esperan que tenga un tratamiento rápido en el Congreso.

La reforma política y las negociaciones en el Senado

La mesa política también tenía previsto analizar este martes el avance de la reforma política, cuyo tratamiento comenzó en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. Uno de los principales objetivos de la iniciativa es eliminar las PASO a partir de las elecciones de 2027.

Sin embargo, el oficialismo enfrenta un escenario complejo para conseguir los 37 votos necesarios en el Senado para avanzar con las modificaciones electorales. Por eso, se anticipa una negociación con distintos sectores y gobernadores durante el tratamiento parlamentario.

La senadora Patricia Bullrich tendrá un papel central en ese proceso y ya había advertido sobre las dificultades para reunir los apoyos necesarios. En cambio, cerca del jefe de Gabinete, Diego Santilli —quien mantiene el diálogo con los gobernadores— sostienen una mirada más optimista sobre las posibilidades de alcanzar acuerdos.

En las últimas horas, además, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, fijó una posición para las negociaciones con los aliados: según una fuente cercana a la funcionaria, el Gobierno no avanzará en acuerdos políticos con gobernadores o espacios que no acompañen la reforma política.

De la reunión de la mesa política participaron, además de Milei, Caputo, Bullrich y Santilli, Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados; Ignacio Devitt, vicejefe de Gabinete; Fabián Fernández, secretario de Comunicación y Prensa; Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional; y el asesor presidencial Santiago Caputo.