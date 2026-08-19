El Concejo reclamó que se avance con las reparaciones pendientes en el puente Carretero

Por Santotomealdía



El Concejo Municipal aprobó por unanimidad este martes una Resolución que reclama avanzar con urgencia en las reparaciones pendientes del puente Carretero, luego de más de dos meses desde que Vialidad Nacional detectara problemas en cuatro juntas de la estructura. El pronunciamiento solicita al Ministerio de Obras Públicas provincial que gestione ante el Gobierno nacional la ejecución de esos trabajos.

Además de priorizar la reparación de las cuatro juntas, el Concejo pidió una evaluación técnica integral y actualizada de todo el puente, con el objetivo de determinar si existen otras deficiencias, deterioros o componentes que necesiten mantenimiento, reparación o una intervención preventiva. El planteo adquiere especial relevancia por el antecedente de 2024 y ante la necesidad de mantener en condiciones una conexión que seguirá siendo fundamental mientras avanza la construcción del nuevo puente.

La iniciativa de los concejales Rodrigo Alvizo, Rosana Zamora, y Rosa Escandell fue tratada sobre tablas durante la sesión de este martes, donde recibió el acompañamiento unánime del cuerpo.

Dos meses de indefiniciones

La Resolución retoma una situación que salió a la luz a comienzos de junio. En ese momento, Vialidad Nacional informó que controles realizados sobre el puente habían detectado inconvenientes y la necesidad de intervenir preventivamente cuatro juntas.



A partir de allí se abrió una discusión entre Nación y Provincia acerca de quién debía asumir la responsabilidad y el costo de esos trabajos.



Como informó Santotomealdía, desde Vialidad Nacional se solicitó al Gobierno santafesino que evaluara hacerse cargo de las intervenciones. La Provincia, en cambio, sostuvo que el puente continúa siendo una infraestructura de jurisdicción nacional y que las reparaciones corresponden al Estado nacional.



Sin embargo, la posibilidad de una intervención provincial no había quedado completamente descartada. El 25 de junio, el administrador de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo, confirmó que el Gobierno santafesino estaba evaluando económicamente las reparaciones, aunque insistió en que no constituían una obligación provincial.



La discusión volvió a aparecer públicamente el pasado 13 de agosto, durante una recorrida por las obras del nuevo puente. Allí, el presidente provisional del Senado y entonces a cargo del Poder Ejecutivo, Felipe Michlig, fue consultado por Santotomealdía sobre si se había tomado una decisión y sostuvo que “esto le corresponde al Estado Nacional”.



Ahora, el Concejo busca que, más allá de la discusión jurisdiccional, se avance concretamente con las reparaciones. De hecho, entre los fundamentos de la Resolución se señala que “más allá de la jurisdicción que corresponda para afrontar económicamente las reparaciones”, resulta prioritario que los distintos niveles del Estado articulen acciones para garantizar la seguridad y continuidad de la conexión.

Una revisión integral, además de las cuatro juntas

Uno de los aspectos centrales del pronunciamiento aprobado este martes es que el pedido no se limita a los cuatro sectores que ya fueron observados por Vialidad Nacional.

El artículo segundo solicita que, dentro de las gestiones ante las autoridades nacionales, se requiera “una evaluación técnica integral y actualizada del estado del Puente Carretero”, destinada a identificar cualquier otra deficiencia, deterioro o elemento que pueda requerir mantenimiento, reparación o una intervención preventiva.

El planteo se apoya, entre otros argumentos, en el antecedente reciente de la estructura. Durante 2024, el deterioro de una de las ménsulas Gerber provocó restricciones a la circulación durante casi ocho meses, con un fuerte impacto sobre la conexión entre nuestra ciudad y Santa Fe.

Precisamente, los autores de la Resolución sostienen que, ante la existencia de deficiencias ya identificadas, resulta necesario actuar preventivamente para evitar que problemas actualmente reparables puedan evolucionar hasta comprometer la seguridad o la transitabilidad del viaducto.

La llegada de El Niño

El documento incorpora además como elemento de preocupación la llegada del fenómeno El Niño y la posibilidad de que se registren períodos de precipitaciones intensas. Según los fundamentos, esos fenómenos climáticos podrían incrementar las exigencias sobre la infraestructura, por lo que el Concejo considera conveniente reforzar las acciones preventivas y de mantenimiento.

Este punto cobra mayor relevancia luego de que la Legislatura provincial declarara recientemente la emergencia hídrica en todo el territorio santafesino ante las previsiones relacionadas con El Niño.

Finalmente, la Resolución solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que acompañe las gestiones ante las autoridades provinciales y nacionales necesarias para garantizar la seguridad y transitabilidad del puente mientras continúe la ejecución del nuevo enlace.

El pronunciamiento será comunicado al Ministerio de Obras Públicas y al Gobierno provincial, a la Dirección Nacional de Vialidad y a los demás organismos nacionales correspondientes.