Detuvieron en Santa Fe a un joven de nuestra ciudad: secuestraron un arma y presunto material estupefaciente

Por Santotomealdía



Un joven de 24 años oriundo de nuestra ciudad fue detenido junto a una mujer de 21 durante un procedimiento realizado en la ciudad de Santa Fe, donde efectivos policiales secuestraron una pistola calibre 22, municiones, dinero en efectivo y material presuntamente estupefaciente, además del vehículo en el que circulaban.

El operativo estuvo a cargo de integrantes del Comando Radioeléctrico de Santa Fe y se desarrolló en inmediaciones de Padre Quiroga y Corrientes, en la zona sudoeste de la capital provincial. Según informó la Policía, los agentes observaron el automóvil en circulación y solicitaron a sus ocupantes que detuvieran la marcha para realizar tareas de identificación.

De acuerdo con la información policial, una vez detenida la marcha los efectivos identificaron y requisaron a ambos ocupantes y posteriormente verificaron el vehículo.

Durante ese procedimiento, los agentes informaron haber encontrado una pistola calibre 22, cartuchos intactos, dinero en efectivo y material cuya eventual condición de estupefaciente deberá determinarse mediante los análisis correspondientes. El automóvil también quedó secuestrado.

Tras el hallazgo, se dio intervención a la Fiscalía en turno y se solicitó la presencia de peritos de la Dirección General de Policía de Investigaciones (DGPDI), con el objetivo de realizar las pruebas de campo y los análisis necesarios para establecer la naturaleza del material incautado.

Finalmente, el joven de 24 años y la mujer de 21 quedaron aprehendidos y las actuaciones continuaron en sede policial, a disposición de las autoridades intervinientes.