“Esto no es normal”: el intendente mostró un zanjón obstruido por basura y restos de obra

Por Santotomealdía



El intendente Miguel Weiss Ackerley mostró este viernes un zanjón obstruido con restos de materiales de obra, tierra y basura, mientras una máquina realizaba tareas de limpieza en el centro-sur de la ciudad. “Esto no es normal”, expresó al exhibir la acumulación y cuestionar a quienes arrojan residuos que pueden impedir el normal escurrimiento del agua.

El video fue difundido poco después de que el Municipio informara que reforzó las tareas de limpieza y mantenimiento de desagües pluviales ante los pronósticos para los próximos días. En ese contexto, Weiss Ackerley advirtió que la obstrucción de zanjas y canales “puede generar graves problemas” para vecinos de distintos barrios y realizó un llamado a mantener despejados esos sectores.

“Estamos acá en el centro-sur de la ciudad. Estamos limpiando este zanjón. Y les quiero mostrar esto: miren esta obstrucción que generó algún irresponsable tirando restos de materiales de obra, tierra, basura. Esto no es normal”, manifestó el intendente durante la recorrida.

Weiss Ackerley sostuvo además que este tipo de situaciones no constituye un hecho aislado. “Lamentablemente es bastante cotidiano. Todos los días estamos limpiando mugre y cosas que hacen irresponsables en distintos puntos de la ciudad”, afirmó.

En ese sentido, pidió tomar conciencia sobre las consecuencias que puede provocar la acumulación de residuos en lugares destinados al escurrimiento del agua. “Esto puede generar graves problemas para vecinos de nuestros barrios”, advirtió.

El intendente también hizo referencia al actual contexto hídrico y remarcó la importancia de mantener despejados canales y zanjas. “No hay que obstruir el paso del agua, menos en este momento donde tenemos una emergencia hídrica declarada”, expresó.

La referencia se produce luego de que la Legislatura provincial sancionara este jueves la Emergencia Hídrica para todo el territorio santafesino hasta el 30 de abril de 2027, con posibilidad de una prórroga por otros seis meses. La medida fue adoptada de manera preventiva ante las perspectivas vinculadas con el fenómeno de El Niño y contempla herramientas para agilizar intervenciones frente a eventuales excesos hídricos.

Refuerzan la limpieza de desagües

Durante la mañana de este viernes, el Municipio había informado que se encuentran reforzando las tareas de limpieza y mantenimiento de los desagües pluviales, especialmente frente a los pronósticos previstos para los próximos días.

Según explicó oficialmente, el objetivo de los trabajos es mantener en condiciones los sistemas de escurrimiento y reducir posibles inconvenientes ante lluvias intensas. Desde el Ejecutivo local también señalaron que estas intervenciones forman parte de las acciones preventivas que se desarrollan frente a las previsiones relacionadas con El Niño.

En ese marco, Weiss Ackerley cerró su mensaje con un pedido de colaboración para evitar nuevas obstrucciones. “Por favor, colaboremos entre todos para mantener la limpieza de los canales, de las zanjas, para evitar problemas mayores”, concluyó.