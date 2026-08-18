ASTEOM celebró el pase a planta permanente de 21 empleados municipales

Por Santotomealdía



La Municipalidad de Santo Tomé incorporó a 21 trabajadores a la planta permanente, según informó la Asociación Santo Tomé de Empleados y Obreros Municipales (ASTEOM), a partir de la concreción del Decreto N.º 80/2026.

Desde la entidad sindical destacaron que la medida representa la incorporación de trabajadores al régimen de estabilidad laboral y señalaron que el proceso fue resultado de meses de trabajo, asambleas y gestiones con el Ejecutivo Municipal.

En ese sentido, ASTEOM celebró la concreción de la medida y sostuvo que se trata de un logro alcanzado a partir del "compromiso colectivo y de la organización" de los trabajadores municipales.

El sindicato también confirmó que habrá una segunda cohorte de pase a planta permanente antes de finalizar el año, por lo que otros trabajadores que todavía no accedieron a la estabilidad laboral podrían ser incluidos en una nueva etapa del proceso.

A través del comunicado, ASTEOM remarcó además la importancia de mantener vigente la Ordenanza N.º 3107/2015, que establece las condiciones mínimas para acceder a la estabilidad laboral en el ámbito municipal.

Según afirmó la organización gremial, desde la sanción de esa normativa más de 470 trabajadores municipales lograron acceder a la planta permanente. En el mismo sentido, sostuvo que actualmente "más del 80% de la Municipalidad reviste Planta Permanente".

Desde ASTEOM señalaron que continuarán realizando el seguimiento de los compromisos asumidos para garantizar su cumplimiento y expresaron su acompañamiento a quienes todavía esperan acceder a la estabilidad laboral.

"En un contexto tan difícil para los trabajadores del Estado, este avance nos demuestra que la unidad, la participación y la lucha organizada son el camino correcto", expresó la Comisión Directiva de ASTEOM en el cierre del comunicado.

La entidad sindical concluyó que continuará trabajando para acompañar a los empleados municipales que aún esperan el reconocimiento de su estabilidad laboral.