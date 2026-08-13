Clara García valoró la sanción de la Emergencia Hídrica por El Niño: “Queremos prevenir y actuar sin demoras”

La Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe convirtió en ley la Emergencia Hídrica en todo el territorio provincial, ante las condiciones climáticas previstas por el fenómeno de El Niño. La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo y que ya contaba con media sanción del Senado, fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras.

La presidenta de la Cámara baja, Clara García, valoró la sanción y sostuvo que la herramienta permitirá actuar con mayor rapidez ante posibles excesos de agua, tanto mediante intervenciones directas de la Provincia como a través de los municipios. Entre las acciones contempladas mencionó alteos de rutas, limpieza de canales, mejoras de caminos rurales y, de ser necesario, el traslado de personas y animales.

De acuerdo con el proyecto aprobado, la Emergencia Hídrica regirá hasta el 30 de abril de 2027, con la posibilidad de extender su vigencia por otros seis meses.

García señaló que la provincia se encuentra ante la posibilidad de atravesar un fenómeno climático ya experimentado en años anteriores. “Está a la espera de un fenómeno climático que ya ha vivido en otros años, que son lluvias extremas que no solo afectan a nuestra provincia sino a las del norte, e incluso, a otros países”, expresó.

En ese contexto, indicó que el Gobierno provincial “se viene preparando desde comienzo de año con la realización de obras públicas” y explicó que la declaración de emergencia permitirá poner en marcha otro tipo de intervenciones cuando las circunstancias lo requieran.

Según detalló, la ley permitirá “poner en marcha rápidamente, ya sea de manera directa o en el territorio a través de los municipios, otro tipo de trabajos, como alteos de rutas, limpieza de canales o mejoras en caminos rurales cada vez que sea necesario. Inclusive, el traslado de personas y animales”.

Coordinación con municipios e instituciones

La presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados destacó especialmente que la norma haya obtenido respaldo unánime en la Legislatura y señaló que contempla mecanismos de control sobre las acciones que se desarrollen durante la emergencia.

La legisladora sostuvo que la norma “prevé controles claros y efectivos” y señaló que el Gobierno presentó sus alcances en diferentes reuniones mantenidas con gobiernos locales e instituciones.

“Estamos ante un fenómeno que no reconoce ni límites ni colores políticos, por lo tanto, queremos prevenir y actuar sin demoras de manera articulada en el territorio, y rindiendo cuenta de lo hecho”, afirmó García.

También hizo hincapié en la necesidad de articular las tareas entre las distintas áreas provinciales, los gobiernos locales y las organizaciones vinculadas con la prevención y la respuesta ante emergencias.

En ese sentido, mencionó específicamente el trabajo de Protección Civil, Obras Públicas, Bomberos Voluntarios, comités de cuenca y gobiernos locales, a los que definió como actores fundamentales por su cercanía con los vecinos.

García sostuvo que, de acuerdo con la información de especialistas citada en el comunicado, el fenómeno de El Niño vigente es calificado “de grave a muy grave”, por lo que consideró necesario mantener un alto nivel de prevención, inversión y coordinación.

“Es necesario un alto grado de trabajo e inversión previos, pero también mucha coordinación ante lo que se presente”, remarcó.

Finalmente, la legisladora destacó el alcance territorial de la emergencia, que comprende a toda la provincia, y la posibilidad de extender la medida en caso de que las condiciones climáticas que motivaron su sanción persistan.