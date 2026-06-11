Qué fallas detectó Vialidad Nacional en el puente Carretero y qué le pidió a la provincia

Por Santotomealdía



Luego de que el ministro de Obras Públicas provincial, Lisandro Enrico, revelara que Vialidad Nacional detectó fallas en el puente Carretero y pidió que la provincia se haga cargo de futuras reparaciones, comenzaron a conocerse más precisiones sobre la situación actual de la estructura.

Según pudo saber Santotomealdía a partir de fuentes de Vialidad Nacional, los controles técnicos realizados en los últimos meses detectaron que algunos apoyos del puente requerirán intervenciones preventivas para evitar un deterioro mayor en el futuro.

Las fuentes consultadas aclararon que no se trata de una situación crítica ni de un problema urgente que implique restricciones inmediatas para la circulación. Sin embargo, remarcaron que será necesario avanzar con trabajos técnicos en determinados sectores para evitar complicaciones similares a las ocurridas en 2024.

Cabe recordar que hace dos años el puente Carretero permaneció con circulación restringida durante casi ocho meses debido al deterioro de una de las ménsulas Gerber, situación que obligó a realizar una compleja intervención estructural sobre el viaducto.

Desde entonces, Vialidad Nacional mantiene monitoreos periódicos sobre distintos puntos del puente, especialmente sobre sus apoyos. Durante la reparación realizada en 2024 se había advertido que, con el tiempo, podrían ser necesarias nuevas intervenciones preventivas en otros sectores.

Los estudios más recientes motivaron el envío de una nota al gobierno provincial para advertir sobre la situación detectada y recordar también la necesidad de respetar los límites de carga establecidos actualmente para el puente.

Otro de los puntos centrales del planteo tiene que ver con la responsabilidad sobre el mantenimiento de la estructura. Según explicaron las fuentes consultadas, a partir del inicio de la obra del nuevo puente, Vialidad Nacional transfirió a Vialidad Provincial la denominada “zona de caminos”, que incluye el puente Carretero y sus accesos, mientras duren los trabajos.

Por ese motivo, desde el organismo nacional sostienen que actualmente corresponde a la provincia hacerse cargo tanto del mantenimiento cotidiano como de las intervenciones necesarias sobre la estructura.

Además, desde Vialidad Nacional señalaron que la licitación provincial para la construcción del nuevo puente incluye tareas de puesta en valor del puente Carretero, con trabajos de reacondicionamiento general y pintura.