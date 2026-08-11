Presentaron una nueva flota aérea destinada a combatir incendios

El gobernador Maximiliano Pullaro presentó oficialmente este martes las dos aeronaves que pasarán a formar parte del sistema provincial de respuesta aérea ante incendios. La actividad se realizó en el hangar destinado a la flota provincial en el Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas”.

En la oportunidad se exhibieron el nuevo avión hidrante Air Tractor Fire Boss, adquirido por la Provincia, y el helicóptero Helibras AS 350 B2, que fue recuperado, puesto nuevamente en servicio y equipado con un helibalde para la carga y descarga de agua.

En ese contexto, Pullaro señaló que “es la primera vez en la historia de la provincia que Santa Fe contará con una flota aérea de hidrantes para combatir los incendios que puedan sucederse en el territorio”, y recordó las quemas que se sufrieron en las islas de Entre Ríos, frente a Rosario, las cuales “se sucedieron de manera recurrente y se prolongaron durante mucho tiempo”.

Asimismo, el gobernador recordó los incendios en la localidad de Cacique Ariacaiquín, en el departamento San Javier, en febrero de 2025, situación que llevó al propio Pullaro a tomar la decisión de adquirir las aeronaves. “Entendimos que era una picardía tener un río tan cerca de la provincia y no contar con este tipo de aeronaves que permitirían sofocar muy rápidamente los incendios”, argumentó Pullaro. A esta acción, se sumó la firma de un convenio con Córdoba para la formación y colaboración de los pilotos, en el marco de la Región Centro.

El mandatario afirmó que la inversión provincial para adquirir el Air Tractor Fire Boss fue de 5.700 millones de dólares y reconoció que le resultó “increíble” que Santa Fe no haya tenido estas aeronaves: “Este avión es el monomotor más grande del mundo y el que tiene mayor tecnología en Argentina”, señaló Pullaro y aseguró que “nos estamos adelantando a lo que pueda venir y podemos decirles a los santafesinos que tenemos una flota aérea preparada para combatir los incendios”.

Por su parte, el jefe de pilotos, Gustavo González, destacó que con la incorporación de las aeronaves “tenemos la posibilidad de llegar donde no podemos acceder con otros medios” y señaló que ambos equipos “se pueden cargar y lanzar muy rápido y se complementan”, lo que permitiría que “ante un foco de incendio, la aeronave salga y si lo agarramos a tiempo, en una hora de trabajo, el fuego esté apagado”.

De la presentación participó también el presidente del directorio del Aeropuerto Internacional de Rosario “Islas Malvinas”, Juan Pío Drovetta.

Detalles de las aeronaves

Ambas aeronaves completaron este lunes al mediodía sus primeras pruebas operativas sobre el río Paraná, frente a la costa rosarina. Durante los ejercicios realizaron con éxito maniobras coordinadas de carga y lanzamiento de agua, que permitieron comprobar su capacidad de respuesta y el funcionamiento conjunto de las tripulaciones.

El Air Tractor Fire Boss es una aeronave anfibia con capacidad para transportar 3.000 litros de agua y puede abastecerse directamente de ríos, lagunas, lagos y embalses mediante un sistema de carga en movimiento. El helicóptero, por su parte, dispone de un gancho de carga que permite transportar un helibalde y operar sobre focos de incendio o en sectores de difícil acceso.

Con la incorporación y recuperación de estas aeronaves, Santa Fe fortalece su capacidad operativa con medios aéreos propios para intervenir ante incendios. Su utilización estará coordinada por la Secretaría de Protección Civil, en articulación con Bomberos Zapadores y Bomberos Voluntarios.