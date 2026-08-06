Mesa técnica: FESTRAM y los municipios quedaron cerca de cerrar un nuevo acuerdo para los trabajadores

La negociación entre la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (FESTRAM) y los representantes de municipios y comunas registró este miércoles nuevos avances durante una reunión de la mesa técnica que continúa abierta luego del acuerdo salarial alcanzado para el segundo semestre. Según pudo saber Santotomealdía, las partes consensuaron una propuesta y solo restan algunos aspectos de interpretación que deberá definir la administración provincial para cerrar el entendimiento.

Representantes de FESTRAM y de municipios y comunas alcanzaron un principio de acuerdo y esperan concluir las negociaciones en los próximos días. Una vez resueltos los puntos pendientes, el objetivo es que lo acordado pueda liquidarse correctamente tanto para los trabajadores activos como para los pasivos.

Las mismas fuentes indicaron que el único aspecto pendiente está vinculado a definiciones de carácter técnico por parte de la administración provincial, necesarias para garantizar la correcta interpretación y aplicación del futuro acuerdo.

La reunión de este miércoles se desarrolló en el marco de la mesa técnica que continúa funcionando luego de la paritaria salarial cerrada a fines de julio, cuando FESTRAM y los representantes de municipios y comunas acordaron un incremento del 11% para el segundo semestre.

En aquella oportunidad, el representante paritario de FESTRAM, Mauricio Herzog, había adelantado a Santotomealdía que la negociación continuaría en ese ámbito para abordar temas pendientes, entre ellos la actualización de la escala salarial y distintas políticas vinculadas al acceso a la vivienda para los trabajadores municipales.

Si bien hasta el momento no se difundieron oficialmente los alcances del entendimiento alcanzado en la reunión de este miércoles, desde el sector gremial existe expectativa de que el acuerdo pueda quedar formalizado en los próximos días, una vez resueltos los aspectos técnicos que permanecen en análisis.