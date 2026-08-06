El Concejo aprobó una ordenanza para que funcionarios y concejales vivan en primera persona los obstáculos de la accesibilidad

Por Santotomealdía



Funcionarios municipales, concejales y vecinos recorrerán distintos sectores de la ciudad en sillas de ruedas y con bastones para experimentar en primera persona las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad al transitar el espacio público. La propuesta quedó formalmente instituida este martes, luego de que el Concejo Municipal aprobara por unanimidad una ordenanza que crea la jornada anual "Un Día en Silla de Ruedas y Bastones".

La actividad se realizará cada 3 de diciembre, en el marco del Día Nacional e Internacional de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de visibilizar, relevar y sensibilizar sobre la existencia de barreras arquitectónicas y urbanas. Además de la experiencia, el recorrido permitirá elaborar un informe con observaciones y recomendaciones que será elevado al Concejo Municipal.

La concejal Alejandra Chena, autora del proyecto, sostuvo que "la accesibilidad urbana constituye un derecho fundamental", reconocido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y por distintas normas nacionales, provinciales y municipales orientadas a eliminar obstáculos físicos, comunicacionales y actitudinales. También advirtió que, si bien en la ciudad ya existe una ordenanza que promueve la eliminación de barreras arquitectónicas en edificios públicos y privados de uso público, "resulta necesario ampliar el enfoque hacia todo el espacio urbano, promoviendo una verdadera inclusión y autonomía progresiva de las personas con discapacidad".

La autora del proyecto también remarcó que "es fundamental pensar y construir la ciudad desde la mirada de todos los colectivos que la habitan —niños, mujeres, personas mayores y personas con discapacidad— para lograr un entorno urbano accesible, seguro y equitativo". En ese sentido, recordó experiencias desarrolladas en otras ciudades del país, como Rosario, donde se realizan jornadas similares para que funcionarios, profesionales y vecinos puedan comprender, a través de la experiencia directa, las dificultades cotidianas que enfrentan las personas con movilidad o visión reducida.

La ordenanza establece que la actividad será coordinada por el Consejo Asesor de Servicios para Personas con Discapacidad, que cada año definirá el recorrido y tendrá a su cargo el relevamiento de las barreras detectadas. Posteriormente, deberá elaborar un informe anual con observaciones y recomendaciones para el Concejo Municipal.

Además, el Departamento Ejecutivo Municipal deberá convocar a participar de la jornada a los colegios profesionales de Arquitectos e Ingenieros, organizaciones vinculadas a la inclusión y la accesibilidad, instituciones educativas, clubes, asociaciones civiles y demás entidades intermedias, con el propósito de fomentar el trabajo conjunto y ampliar la participación ciudadana. También será responsable de la difusión institucional del evento a través de distintos canales de comunicación.