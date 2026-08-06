Emergencia hídrica: Garibaldi destacó que Santa Fe busca "anticiparse al fenómeno de El Niño"

El senador provincial Paco Garibaldi advirtió que Santa Fe debe prepararse para afrontar la llegada del fenómeno de El Niño y remarcó que la prioridad pasa por reforzar las tareas de prevención antes del período de mayores lluvias previsto para los próximos meses. En ese marco, defendió el proyecto de ley de emergencia hídrica que este jueves se encontraba en tratamiento en la Cámara de Senadores y aseguró que Santa Fe busca "anticiparse" ya que "los pronósticos indican algo y hay que prepararse".

Según explicó el legislador por el departamento La Capital, los últimos pronósticos ubican entre septiembre y octubre el período de mayores precipitaciones, junto con una eventual crecida de los ríos, por lo que consideró fundamental anticiparse al escenario. "Acá hay dos momentos: antes de la llegada de El Niño, que es cuando hay que trabajar en la prevención, y después, cuando llegue, con toda la asistencia que sea necesaria", sostuvo.

Garibaldi señaló que el proyecto de emergencia hídrica busca dotar al Ejecutivo provincial de herramientas para agilizar obras, compras y contrataciones, permitiendo acelerar intervenciones en defensas, canales, desagües y otras tareas vinculadas al sistema hídrico. "Lo que estamos haciendo es trabajar en la previa. Prevención en obras, en defensas, en canales y también en posibles reubicaciones de vecinos que viven en zonas de riesgo", explicó.

El senador remarcó además que el departamento La Capital es una de las regiones con mayor vulnerabilidad hídrica de la provincia, debido a su ubicación y a la gran cantidad de población expuesta. "La Capital es una de las zonas con mayor riesgo hídrico. Por eso es donde más hay que trabajar para prevenir", afirmó, al tiempo que indicó que el operativo involucra también a localidades como Santo Tomé, San José del Rincón y Arroyo Leyes.

En ese contexto, confirmó que ya se planifican reubicaciones transitorias para familias que viven en reservorios o fuera de las defensas hídricas, una tarea que se desarrolla de manera conjunta entre la Provincia y los municipios. No obstante, aclaró que no se trata de soluciones habitacionales permanentes, sino de medidas preventivas mientras dure la emergencia.

Al mismo tiempo, dejó una definición de fondo respecto de la ocupación de sectores vulnerables. "No tiene que haber ni una familia viviendo en zonas de reservorio ni por fuera de las defensas. Será un debate para cuando no haya emergencia, pero eso es algo que no tiene que ocurrir", sostuvo.

Durante la conferencia también fue consultado por el estado del terraplén Garello, una obra considerada estratégica para proteger a vecinos de Colastiné. En ese sentido, explicó que la defensa se encuentra operativa, aunque aún resta completar un tramo de aproximadamente 30 metros, cuya finalización permitirá ofrecer mayores garantías frente a una eventual crecida. "Hoy la defensa está, pero terminar la obra brinda mejores niveles de seguridad porque evita problemas de erosión cuando aumenta el caudal del río", indicó.

En relación con la construcción del nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé, Garibaldi aseguró que "hoy la prioridad está puesta en el fenómeno de El Niño", aunque aclaró que la obra continúa ejecutándose conforme al cronograma previsto. Según precisó, actualmente se trabaja sobre los pilotes ubicados en el cauce del río y, si esas tareas concluyen antes de una eventual crecida, no deberían registrarse inconvenientes.

Finalmente, el senador informó que durante la próxima semana se realizarán encuentros con autoridades locales, instituciones y organismos de emergencia para coordinar acciones preventivas y reforzar la información destinada a la población. Mientras tanto, el proyecto de ley de emergencia hídrica continuaba este jueves su tratamiento en la Cámara de Senadores, donde se esperaba que obtenga media sanción para enviarlo a la Cámara de Diputados y otorgar al Ejecutivo herramientas que permitan responder con mayor rapidez ante la llegada del fenómeno climático.