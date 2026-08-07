Lewandowski: “No están pensando en desarrollar la Argentina; vienen a llevarse todo y no dejarnos nada”

El senador nacional Marcelo Lewandowski denunció en el Senado que “la Ley de Tierras no puede analizarse de manera aislada”, sino como parte de “un paquete de normas” que, a su entender, “consolida un modelo de entrega” de la soberanía nacional. "Ley Bases, RIGI, Glaciares, esta ley de tierras y el Super RIGI responden a una misma lógica", afirmó. En ese marco, sostuvo que el Gobierno impulsa "un estatuto legal del coloniaje del siglo XXI", retomando la definición de Arturo Jauretche para describir un modelo económico que, lejos de promover el desarrollo nacional, facilita el remate de los recursos estratégicos del país.

Durante su intervención, Lewandowski celebró que la presión social haya obligado al oficialismo a retirar capítulos completos del proyecto y sostuvo que esa movilización demuestra que "cuando el pueblo se organiza puede frenar leyes que perjudican al país". En ese sentido, convocó a mantener el compromiso ciudadano y alertó: "Vienen por nuestros recursos, por nuestra agua, por nuestros alimentos y por nuestra energía, pero no para desarrollar la Argentina, sino para llevárselo todo y no dejarnos nada". "No podemos naturalizar que se entregue el futuro del país mientras millones de argentinos se endeudan simplemente para poder comer", criticó.

En otro tramo de su discurso, el legislador santafesino advirtió que el contexto geopolítico internacional demuestra el creciente interés de las grandes potencias por los recursos estratégicos que posee el país. "Tenemos litio, cobre, agua, energía y todo lo que necesita la inteligencia artificial, pero las leyes que se aprueban impiden que ese desarrollo genere valor agregado, industria y empleo para los argentinos", sostuvo.

Por último, cuestionó el modelo económico y aseguró que mientras se otorgan beneficios extraordinarios a grandes inversores, se abandona a las pymes, las economías regionales y a las familias argentinas. "No le tiran un centro a la gente. Todo está pensado para que unos pocos hagan grandes negocios mientras la mayoría se empobrece", afirmó. En esa línea, advirtió que el gobierno nacional avanza hacia una "balcanización" del país, dejando a las provincias sin recursos para sostener hospitales, escuelas y la seguridad, mientras algunos gobernadores -entre ellos, el de Santa Fe- priorizan acuerdos políticos antes que la defensa de sus ciudadanos.

