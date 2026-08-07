Escándalo en Sauce Viejo: el Concejo difundió mensajes de Papaleo y denunció presiones por el pago de sueldos

Por Santotomealdía

El Concejo Municipal de Sauce Viejo difundió este viernes dos fragmentos de mensajes atribuidos al intendente Mario Papaleo y denunció públicamente una situación de "violencia institucional" contra el cuerpo legislativo. En uno de los textos difundidos, el mandatario lanza insultos contra los ediles y, en otro, afirma que los concejales "no van a cobrar ni un peso" hasta que se apruebe una ordenanza, en medio del conflicto que mantiene enfrentados al Ejecutivo y al Legislativo.

La publicación se conoció luego de que trascendiera que los concejales no perciben sus haberes desde mayo y confirmó que el cuerpo ya dio intervención a distintos organismos provinciales. Para los ediles, el contenido de los mensajes constituye una presión sobre el Poder Legislativo y representa un hecho de gravedad institucional que debe ser analizado por las autoridades competentes.

En una serie de placas difundidas a través de sus redes sociales, el Concejo compartió dos extractos del mensaje atribuido al intendente. En uno de ellos se lee: "Siguen demostrando lo que son. Una mierda...". En otro de los pasajes publicados, Papaleo expresa: "Decile a tus colegas que no van a cobrar ni un peso hasta que no aprueben una ordenanza..."

Según pudo saber Santotomealdía, el mensaje hace referencia al conflicto generado por la regulación del servicio de recolección de residios. En ese sentido, cabe recordar que días atrás, el Ejecutivo anunció que desde el 1 de agosto quedaría prohibido sacar esos residuos a la vía pública y advirtió que aplicaría multas. Sin embargo, el Concejo Municipal respondió que la ordenanza vigente no establece esa prohibición, por lo que solicitó formalmente al Municipio que explicara el sustento legal de la medida.

Denuncia por "violencia institucional"

En el texto que acompaña la publicación de este viernes, el Concejo sostuvo que "las diferencias políticas son parte de la democracia, pero no pueden transformarse en agravios, presiones ni situaciones que afecten el normal funcionamiento de las instituciones".

Además, recordó que los concejales percibieron sus haberes hasta mayo, por lo que permanecen pendientes los salarios correspondientes a junio, julio y el medio aguinaldo. Asimismo, informó que los dos secretarios del Concejo Municipal tampoco percibieron sus haberes.

Frente a estos hechos, el cuerpo legislativo comunicó que resolvió dar intervención a la Secretaría de Municipios y Comunas, al Tribunal de Cuentas y al Ministerio de Trabajo de la provincia, para que cada organismo evalúe la situación dentro de sus respectivas competencias.

En otra de las placas difundidas, el Concejo afirmó que "cuando un intendente expresa insultos hacia concejales elegidos democráticamente y condiciona el pago de sus haberes a la aprobación de una ordenanza, deja de ser una discusión política", y consideró que se trata de "un hecho que merece ser analizado por las autoridades competentes".

Los concejales señalaron además que la decisión de hacer públicos esos fragmentos responde a la necesidad de defender el respeto institucional y garantizar que los distintos poderes del Estado puedan ejercer sus funciones con normalidad. "No buscamos confrontar. Buscamos que las instituciones funcionen, que exista respeto entre los distintos poderes y que se garantice el ejercicio de las funciones para las que fuimos elegidos", expresaron en el comunicado.

Finalmente, remarcaron que continuarán desempeñando su tarea mientras avanzan las actuaciones iniciadas ante los organismos provinciales. "Nada va a impedir que sigamos legislando, presentando propuestas y representando a los vecinos de Sauce Viejo. Porque para eso fuimos elegidos. Para trabajar por Sauce Viejo", concluye la publicación oficial del Concejo Municipal.