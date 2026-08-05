Dos policías reanimaron a una niña de dos años que convulsionaba mientras era trasladada al SAMCo

Por Santotomealdía



Una rápida intervención de dos efectivos del Comando Radioeléctrico permitió reanimar a una niña de dos años que había dejado de respirar mientras era trasladada de urgencia al Samco. El episodio ocurrió el lunes por la noche en la zona sur de la ciudad y tuvo como protagonistas a los suboficiales Brenda Ayelén Vera y Leandro Ayala, quienes respondieron de inmediato al desesperado pedido de ayuda de los familiares de la menor.

La pequeña sufría una convulsión cuando fue acercada hasta el móvil policial. Durante el traslado al hospital, su estado se agravó y los efectivos debieron detener la marcha del patrullero en inmediaciones de J. J. Paso y Roverano, donde realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta lograr que volviera a reaccionar. Luego continuaron el recorrido hacia el Samco, donde recibió atención médica.

Todo comenzó alrededor de las 20.25, cuando Vera y Ayala finalizaban actuaciones en la Subcomisaría 16 y fueron interceptados por un motociclista que trasladaba a una mujer y a la niña, de dos años de edad, que estaba convulsionando. Ante la urgencia, los policías hicieron subir a la menor y a su familiar al móvil oficial e iniciaron el traslado hacia el efector público de salud, mientras informaban la situación a la Central de Emergencias 911.

Sin embargo, durante el trayecto, la mujer que acompañaba a la pequeña advirtió que había dejado de reaccionar. Frente a esa situación, los efectivos detuvieron el móvil y el suboficial Leandro Ayala comenzó a practicar maniobras de RCP. La niña respondió tras la décima compresión, lo que permitió continuar el traslado hasta el Samco de nuestra ciudad. Allí fue asistida por profesionales médicos, quienes le diagnosticaron una convulsión en contexto febril y dispusieron su internación para seguimiento y observación.

El procedimiento quedó documentado en el acta confeccionada por los efectivos intervinientes, donde se detalla la secuencia de la emergencia y la asistencia brindada hasta el arribo al centro de salud. El episodio puso de manifiesto la rápida reacción y la capacitación de los suboficiales, cuyo accionar permitió brindar una respuesta inmediata en una situación crítica.