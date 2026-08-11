El Gobierno de Santa Fe designó a Diego Maciel como nuevo ministro de la Corte Suprema

El Poder Ejecutivo de Santa Fe designó a Diego Luis Maciel como nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia. El nombramiento se formalizó mediante el decreto N° 1632 y tendrá vigencia a partir del 1° de septiembre de 2026, cuando se haga efectiva la renuncia de Eduardo Spuler.

La designación permitirá avanzar con la incorporación del abogado oriundo de Esperanza al máximo tribunal santafesino. Según se indicó en ámbitos judiciales, la Corte necesita contar con el decreto del Ejecutivo para poder disponer los actos administrativos correspondientes y fijar la fecha de jura del futuro ministro, que se prevé para la primera semana de septiembre.

Maciel había obtenido el acuerdo de la Asamblea Legislativa el pasado 26 de febrero, junto con Aldo Mario Alurralde y Jorgelina Mabel Genghini. Sin embargo, hasta ahora el Ejecutivo no había formalizado ninguno de los tres nombramientos debido a que todavía no se habían concretado las vacantes que darían lugar a sus incorporaciones.

En el caso de Maciel, la salida de Spuler ya tiene fecha. El actual ministro de la Corte presentó su renuncia con efecto desde el 1° de septiembre, una decisión que fue aceptada por el Poder Ejecutivo el pasado 3 de diciembre.

El decreto señala que, por iniciativa del secretario de Justicia, Santiago Mascheroni, se puso en marcha el procedimiento administrativo para formalizar la designación de Maciel. El trámite contó además con la intervención de las distintas áreas del Ministerio de Justicia y Seguridad.

La norma también establece que, a partir del dictamen de la Comisión de Acuerdos, corresponde formalizar el nombramiento en cumplimiento del acuerdo legislativo otorgado en febrero y de las disposiciones previstas en la Constitución de Santa Fe.

Los otros dos pliegos

Por el momento, Alurralde y Genghini deberán esperar para asumir sus cargos, ya que las vacantes que permitirán sus incorporaciones todavía no se produjeron.

Los ministros Rafael Gutiérrez y Roberto Falistocco anunciaron públicamente que presentarían sus renuncias en noviembre. En la Casa Gris, además, sostienen que ambos magistrados dieron señales de avanzar en esa decisión.

Quién es Diego Maciel

Maciel nació en Esperanza en 1976 y se graduó de abogado en 2003 en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Su trayectoria profesional está vinculada principalmente al derecho civil y comercial.

También tuvo participación política dentro de la Unión Cívica Radical (UCR), espacio del que fue dirigente en Esperanza. A lo largo de su carrera ocupó distintos cargos técnicos en el Senado provincial hasta llegar a la Secretaría Administrativa, función que también desempeñó durante la reciente Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe.