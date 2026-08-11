El Banco Nación lanzó un plan para comprar autos 0 km en hasta 48 cuotas

El Banco Nación anunció, junto con Volkswagen Argentina, una nueva línea de financiación para la compra de vehículos 0 km de la marca alemana, con créditos de hasta $20 millones y plazos de hasta 48 meses.

La propuesta forma parte del programa “+Autos con BNA” y permite acceder a préstamos personales sin prenda para adquirir modelos Volkswagen comercializados en concesionarios oficiales adheridos. Los vehículos alcanzados no deberán superar un valor de $60 millones.

Los créditos podrán solicitarse a 24, 30, 36, 42 o 48 meses, bajo el sistema de amortización francés. La tasa dependerá del plazo elegido y de si el cliente cobra o no sus haberes en el Banco Nación.

Para quienes acreditan su sueldo en la entidad, la Tasa Nominal Anual (TNA) será del 27% a 24 meses y del 30% para plazos de entre 30 y 48 meses. En el caso de quienes no perciben sus haberes en el banco, las tasas serán del 37% y 40%, respectivamente.

Entre los modelos que pueden quedar incluidos en la operatoria se encuentran Polo, Tera, Virtus, Nivus, T-Cross, Taos, Saveiro y Amarok, siempre que cumplan con el límite de precio establecido.

La gestión se realiza directamente en los concesionarios oficiales de Volkswagen adheridos, donde los interesados pueden consultar los vehículos disponibles, las condiciones de financiación y avanzar con la solicitud. El otorgamiento del préstamo queda sujeto a la evaluación crediticia y a la aprobación correspondiente por parte del Banco Nación.

En paralelo, el Banco Nación anunció una nueva herramienta digital para que determinados clientes puedan refinanciar deudas de tarjetas de crédito sin concurrir a una sucursal.

La alternativa está dirigida inicialmente a personas con obligaciones clasificadas en situación 3, 4 o 5 y permite acceder a planes de hasta 96 meses. La operatoria es completamente autogestiva y el registro de la refinanciación se realiza de manera automática.

Según informó la entidad, durante 2026 ya se concretaron más de 62.000 operaciones de refinanciación, por un monto superior a $310.000 millones. El nuevo canal digital, por su parte, superó las 7.500 operaciones durante sus primeras 24 horas de funcionamiento.