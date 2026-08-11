Tras el revés por la Ley de Tierras, el Gobierno reordena su agenda parlamentaria

El Gobierno reunió este martes a su mesa política para reordenar la agenda parlamentaria y revisar el esquema de alianzas en el Congreso, luego del retroceso que sufrió con la reforma de la Ley de Tierras. Como novedad, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, participó del encuentro para presentar las iniciativas impulsadas desde su cartera.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, dispuso que la mesa política analice los proyectos elaborados por Sturzenegger antes de que sean enviados al Congreso, con el objetivo de evaluar su viabilidad y ajustar aquellas propuestas consideradas demasiado ambiciosas en relación con el respaldo legislativo disponible.

Dentro del oficialismo cuestionaron que la modificación de la Ley de Tierras haya llegado al Senado sin atravesar previamente un análisis político. La falta de apoyos obligó al Gobierno a retirar del proyecto los capítulos vinculados con la venta de tierras a extranjeros, en lo que significó un retroceso para la estrategia parlamentaria de la administración de Javier Milei.

Pese a las críticas internas, el vocero presidencial, Adrián Ravier, respaldó públicamente a Sturzenegger y lo definió como “una figura clave” del Gobierno.

Los proyectos que siguen en la agenda

El oficialismo todavía tiene varias iniciativas prioritarias pendientes de tratamiento. Entre ellas se encuentra la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, considerada una de las prioridades del presidente Javier Milei, además de la reforma política, que contempla la eliminación de las elecciones PASO.

También forman parte de la agenda los proyectos de Inocencia Fiscal II y Zonas Frías, junto con un paquete económico que acompañará los cambios previstos para el Banco Central.

En la Casa Rosada aseguran que existe un acuerdo con los gobernadores para avanzar con la modificación del régimen de Zonas Frías, que reduce los subsidios al gas en regiones con bajas temperaturas y ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantuvo conversaciones con distintos mandatarios provinciales y trabaja además en una iniciativa destinada a las zonas cálidas.

La búsqueda de acuerdos con las provincias

Como parte de la estrategia para fortalecer el vínculo con los gobernadores, Santilli y el ministro de Economía, Luis Caputo, viajarán este jueves a Catamarca. Allí se reunirán con el gobernador Raúl Jalil y con su par de Santiago del Estero, Elías Suárez, durante la puesta en marcha de la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta.

El acercamiento a las provincias aparece como uno de los puntos centrales de la nueva estrategia oficial, en un escenario en el que el Gobierno necesita ampliar sus acuerdos parlamentarios para avanzar con las reformas que considera prioritarias.

Aliados que empiezan a marcar límites

Aunque en el oficialismo confían en recuperar la iniciativa parlamentaria, algunos de sus aliados comenzaron a plantear reparos sobre determinados proyectos.

El jefe del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, puso en duda el acompañamiento de su espacio a la eliminación de las PASO. “Es un debate que todavía no tenemos saldado dentro del PRO. Todavía no estamos para acompañar la transformación de la ley”, afirmó durante el panel Democracia y Desarrollo.

En el mismo encuentro, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado reconoció las dificultades que enfrenta el oficialismo para llevar adelante su programa de reformas. “Un gobierno que reforma y va para adelante en algunos momentos choca”, sostuvo.

El revés sufrido con la Ley de Tierras llevó así al Gobierno a revisar el proceso previo al envío de sus proyectos al Congreso, con la intención de medir primero el respaldo político disponible y evitar nuevos tropiezos en el recinto.