AMSAFE se moviliza este miércoles y vuelve a reclamar la derogación de la reforma jubilatoria

Por Santotomealdía



AMSAFE realizará este miércoles 12 de agosto una jornada provincial de protesta contra la reforma previsional, que tendrá como actividad central una concentración, desde las 11, frente a la Caja de Jubilaciones en la ciudad de Santa Fe. La convocatoria vuelve a poner en agenda los reclamos que el sindicato docente mantiene desde la modificación del régimen previsional provincial.

Entre los principales planteos, AMSAFE reclama la derogación de la reforma jubilatoria, el pago simultáneo de los aumentos para trabajadores activos y jubilados y el rechazo al aporte solidario. Durante la concentración, además, el gremio lanzará un petitorio para exigir que se deje sin efecto la reforma.

La protesta se realizará bajo la consigna “Ningún retroceso previsional” y forma parte de las acciones que el sindicato viene llevando adelante desde la sanción de los cambios en el sistema jubilatorio.

Un reclamo que continúa

La convocatoria de este miércoles tiene como antecedente las distintas medidas desarrolladas por AMSAFE desde la implementación de la reforma, entre ellas paros, movilizaciones, concentraciones y presentaciones judiciales.

En febrero de este año, tras anuncios realizados por el gobernador Maximiliano Pullaro, el sindicato había reconocido avances en algunos de sus reclamos, aunque consideró que las modificaciones resultaban insuficientes. En aquel momento, AMSAFE valoró la decisión anunciada de no prorrogar el aporte solidario extraordinario y reducir de 60 a 30 días el plazo para trasladar los aumentos salariales a los jubilados, pero mantuvo su reclamo para que los incrementos sean percibidos al mismo tiempo que por los trabajadores activos.

“Esto no alcanza”, había expresado entonces el gremio, al tiempo que exigía el pago simultáneo para activos y jubilados y la eliminación definitiva del aporte cuestionado.

Ahora, esos planteos vuelven a formar parte de la convocatoria provincial. De acuerdo con el material difundido por AMSAFE, la concentración de este miércoles buscará nuevamente expresar el rechazo a la reforma previsional y sumar adhesiones a un petitorio por su derogación.

La actividad está prevista para las 11 de este miércoles frente a la Caja de Jubilaciones, en la capital provincial, y fue convocada como una jornada provincial de protesta por el sindicato docente.