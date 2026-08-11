El Centro de Salud de barrio El Chaparral celebró 40 años de trabajo junto a la comunidad

Por Santotomealdía



El Centro de Atención Primaria de la Salud “Eva Duarte de Perón”, de barrio El Chaparral, celebró este martes sus 40 años con un encuentro que reunió a trabajadores, vecinos y representantes de distintas instituciones de la comunidad. Actualmente, unas 7.000 personas están adscriptas al CAPS, que además de conmemorar su trayectoria atraviesa el desafío de reforzar las horas de atención médica disponibles.

En diálogo con Nova al Día, por FM Nova 97.5, Martín Suárez, referente del centro de salud, explicó que la principal necesidad actual pasa por contar con más horas de profesionales médicos. Según indicó, la demanda se incrementó luego del traslado de uno de los médicos que se desempeñaba en el lugar y actualmente realizan gestiones para conseguir un reemplazo.

“Es un acontecimiento que no queríamos que pase desapercibido porque son 40 años de trabajo con la comunidad en cuanto a la salud se refiere”, expresó Suárez durante la celebración.

El referente explicó que el CAPS tiene alrededor de 7.000 ciudadanos adscriptos que dependen del establecimiento para tareas vinculadas con el cuidado y la prevención de la salud. En ese contexto, remarcó la necesidad de fortalecer el plantel.

“Estamos medio cortos con horas profesionales y estamos tratando de gestionar para tener mayor tiempo de profesionales en el centro de salud, profesionales médicos específicamente”, señaló.

La atención y el trabajo en el barrio

Actualmente, el Centro de Salud “Eva Duarte de Perón” cuenta con una médica generalista, una pediatra, una trabajadora social, un psiquiatra, un psicólogo, un odontólogo y servicio de enfermería.

Suárez explicó que hasta hace algunos meses también se desempeñaba otro médico en el CAPS, pero fue trasladado para cumplir una función de mayor jerarquía. Desde entonces, buscan cubrir esas horas.

“Estamos gestionando el reemplazo porque nos quedamos con menos horas. Y eso se nota en la calidad y en el tiempo de atención”, sostuvo.

Más allá de las prestaciones que se desarrollan dentro del establecimiento, Suárez destacó que el trabajo del equipo se extiende al territorio y mantiene una articulación permanente con familias e instituciones de El Chaparral.

“Nuestro centro de salud, el nombre, no involucra solamente cuatro paredes. Nosotros siempre salimos a trabajar en el barrio, en cuanto a asistir a familias, controles de salud y trabajamos con instituciones”, explicó.

Como muestra de ese vínculo, durante el aniversario estuvieron presentes representantes de escuelas comprendidas dentro del radio de trabajo del CAPS, además de vecinos, integrantes de otras instituciones sanitarias y referentes de distintos sectores de la ciudad.

Un reconocimiento a quienes hicieron la historia del centro

La celebración incluyó un acto y posteriormente un encuentro con los asistentes, para el cual el equipo había preparado un guiso de lentejas.

Además de conmemorar el presente de la institución, la jornada fue pensada como una oportunidad para reconocer a quienes trabajaron durante estos 40 años y formaron parte de la construcción del centro de salud.

Entre las personas que participaron estuvieron profesionales ya jubiladas que tuvieron una extensa trayectoria en el lugar, como la doctora Carbonari, quien se desempeñó durante muchos años como pediatra, y la doctora Lilia Trápani, médica clínica.

“Vamos a hacerle también un homenaje a toda la gente que trabajó y sembró las bases para lo que pretendemos hacer hoy”, destacó Suárez.

De esta manera, el CAPS “Eva Duarte de Perón” celebró cuatro décadas de presencia en barrio El Chaparral, con una jornada atravesada por el reconocimiento a quienes formaron parte de su historia y, al mismo tiempo, por uno de los principales desafíos de su presente: conseguir más horas médicas para responder a la demanda de las alrededor de 7.000 personas que tienen al centro de salud como referencia para su atención primaria.