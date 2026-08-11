Gastos en efectivo, viajes y propiedades: qué llamó la atención de la fiscalía en el patrimonio de Adorni

El fiscal federal Gerardo Pollicita detectó que Manuel Adorni y su pareja, Bettina Julieta Angeletti, realizaron pagos en efectivo por $51.715.080,41 y US$374.081,66 entre diciembre de 2023 y mayo de 2026. El dato surge del análisis patrimonial incorporado al requerimiento presentado por el fiscal ante el Juzgado Federal N° 4, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

El documento, de 207 fojas y 20 puntos, intima a Adorni a justificar el origen de los fondos utilizados para afrontar gastos, viajes, propiedades, obras y otras operaciones realizadas durante el período comprendido entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la fiscalía es la elevada utilización de dinero en efectivo para afrontar gastos en moneda extranjera. Según el informe, mientras los pagos en efectivo representaron aproximadamente el 19% de los gastos realizados en pesos, alcanzaron el 92,9% de las erogaciones en dólares.

Para la fiscalía, la magnitud y continuidad de esos desembolsos requieren determinar de dónde provinieron las divisas utilizadas y cómo se relacionan con los fondos declarados por el grupo familiar.

El uso de efectivo

Durante 2024, el análisis identificó pagos en efectivo por $33.149.756,39 y US$89.196,83, sobre egresos totales de $113.308.286,69 y US$110.224,95.

En 2025, los desembolsos en efectivo alcanzaron $14.895.324,02 y US$273.534,14, dentro de gastos generales por $122.519.161,48 y US$279.432,78.

Entre enero y mayo de 2026 se sumaron otros $3.670.000 y US$11.350,69 en efectivo, sobre un total de $35.191.519,79 y US$12.920,39.

Considerado todo el período analizado, los gastos generales llegaron a $272.820.832,20 y US$402.578,12, mientras que los pagos en efectivo concentraron $51.715.080,41 y US$374.081,66.

El informe señala que el efectivo fue utilizado para afrontar distintos tipos de gastos, entre ellos obras, cancelación de obligaciones, servicios profesionales, consumos familiares y viajes. La fiscalía sostiene que la posterior declaración de una tenencia de dólares no permite, por sí sola, determinar cómo se conformaron esos fondos ni establecer su correspondencia con los pagos realizados.

Los dólares declarados y las obras

Uno de los puntos centrales del requerimiento está relacionado con una tenencia de dólares superior a US$500.000 declarada por Adorni.

El exfuncionario deberá explicar el origen de esas divisas y precisar qué activos fueron vendidos en la operación que declaró como fuente de esos fondos. La fiscalía solicita que detalle las fechas de las operaciones, los compradores, los importes y la correspondiente trazabilidad bancaria, registral o bursátil.

También deberá justificar los US$245.000 abonados al contratista Matías Tabar por la remodelación integral de una vivienda ubicada en el lote 380 del Country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

El requerimiento exige individualizar el origen de cada una de las sumas utilizadas y presentar recibos y documentación respaldatoria. Además, Adorni deberá explicar de dónde provinieron los fondos destinados a adquirir el lote y pagar la tasa de ingreso al emprendimiento.

Otro de los inmuebles incluidos en el análisis es el departamento ubicado en Miró 550, en el barrio porteño de Caballito. En este caso, la fiscalía pide que se precise el origen del dinero utilizado para adquirirlo y se expliquen las condiciones de la operación.

También deberá informar de dónde salió el dinero utilizado para comprar los muebles destinados al departamento, ya que, según el documento, ese mobiliario fue abonado en dólares y en efectivo.

Los viajes bajo la lupa

Los viajes realizados por el grupo familiar también quedaron incluidos en el análisis patrimonial. Entre 2024 y 2026 fueron identificados desplazamientos internacionales a Montevideo, Río de Janeiro, Aruba, España, Brasil y Estados Unidos.

Los gastos, realizados tanto en efectivo como mediante tarjetas de crédito, incluyeron pasajes y consumos. El informe registra desembolsos de $445.742 en Montevideo y aproximadamente $1.264.738 en Río de Janeiro. En el exterior también aparecen gastos por US$14.696 en Aruba, US$4.137 en España, US$293 en Brasil y US$6.055 en Estados Unidos.

Uno de los viajes detallados por la fiscalía es el realizado a Estados Unidos en marzo de 2026. Mientras los pasajes de la comitiva oficial fueron cubiertos por el Estado, la cónyuge de Adorni pagó el regreso en clase business por US$5.144,55.

También fueron relevados viajes dentro de la Argentina, con destinos como Bariloche, Entre Ríos, Mar del Plata, Bahía Blanca y Chapelco.

Entre los mayores desembolsos aparecen una estadía en Bariloche durante junio de 2024, con gastos por $3.100.462 y alojamiento por $4.931.994, y dos estadías en Entre Ríos por $1.350.000 en 2024 y $1.000.000 en 2025.

La fiscalía pide además que Adorni precise el origen del efectivo utilizado para pagar viajes al exterior, alquileres temporarios, expensas, cuotas y matrículas escolares.

Ingresos, gastos y deudas

Otro de los ejes del requerimiento es la diferencia entre los ingresos comprobados y los gastos del grupo familiar.

Según el documento, Adorni percibió 35 haberes derivados del ejercicio de su función pública entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026. Sumados los ingresos comprobados de Angeletti, los recursos del grupo familiar alcanzaron $229.752.283,20.

Durante ese mismo período, los gastos registrados fueron de $272.820.832,20, lo que arroja una diferencia de $43.068.549 entre los ingresos comprobados y los egresos analizados.

Entre los gastos aparecen seguros automotores, expensas, electrodomésticos, servicios, impuestos, viajes y consumos realizados con tarjetas de crédito, además de otros desembolsos incluidos en el análisis patrimonial.

La evolución de las deudas también constituye uno de los puntos observados. El pasivo declarado pasó de $92.440.268,79 a $317.312.719,68, más que triplicando el monto informado inicialmente.

De acuerdo con el análisis, el incremento se explicó por la incorporación de cuatro nuevas deudas en dólares con particulares. Durante el período, en cambio, no se registraron obligaciones bancarias de características similares. Por ese motivo, la composición del endeudamiento también forma parte de las explicaciones solicitadas.

Cuentas, comprobantes y criptomonedas

El pedido alcanza además a las cuentas bancarias, tarjetas de crédito y billeteras virtuales. Adorni deberá explicar cómo concilia el nivel de gastos y movimientos financieros registrado en su cuenta sueldo del Banco Nación, las cuentas de su pareja, las tarjetas y las plataformas digitales con los ingresos lícitos acreditados por el grupo familiar.

La fiscalía detectó además 20 comprobantes informados ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) durante 2024 y 2025, por un monto superior a $6 millones, cuyos pagos no pudieron ser conciliados con tarjetas, cuentas bancarias o plataformas.

A ese conjunto se suman 16 facturas de una empresa por más de $2 millones cuyos pagos no coinciden con los importes consignados en los comprobantes. El requerimiento solicita determinar si esas operaciones efectivamente se concretaron, cuándo fueron canceladas, mediante qué medio y con qué fondos.

Las operaciones con criptomonedas constituyen otro capítulo del pedido. La fiscalía reclama el detalle de la operatoria con criptoactivos y, especialmente, una explicación sobre el origen del capital utilizado para iniciarla.

El documento señala que en declaraciones rectificativas fueron incorporadas cuatro cuentas de activos virtuales y que un informe de la SIFRAI vinculó al requerido con otros activos de esa naturaleza.

Finalmente, Adorni deberá explicar cómo fueron valuadas las mejoras declaradas tanto en el departamento de Miró 550 como en el lote 380 del Country Indio Cuá. También deberá precisar qué desembolsos concretos representan esas mejoras, con qué fondos fueron afrontados y en qué proporción fueron atribuidos a cada integrante de la pareja.

Según la fiscalía, el cotejo de las declaraciones juradas patrimoniales públicas, reservadas y rectificativas con documentación bancaria, fiscal, registral y financiera permitió detectar las “inconsistencias” que fundamentaron el pedido de explicaciones.

El requerimiento se enmarca en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y busca que Adorni justifique el origen de los fondos y la evolución patrimonial observada durante el período analizado.