Otro ataque a balazos en Adelina Centro: dispararon desde un auto e hirieron a un hombre

Por Santotomealdía



Un hombre de 41 años resultó herido de arma de fuego durante la madrugada de este martes en barrio Adelina Centro, luego de que dispararan contra él desde un automóvil mientras caminaba por Batalla de San Lorenzo al 4800. El episodio se suma a una preocupante reiteración de ataques con armas de fuego en ese sector, que en las últimas semanas se convirtió en uno de los barrios más golpeados por la violencia en nuestra ciudad.

La víctima recibió un disparo en la cadera, con orificio de entrada y salida, y fue asistida por personal del servicio de emergencias 107, que la trasladó inicialmente al SAMCo y posteriormente al hospital José María Cullen. Se trata del tercer ataque a balazos que registramos en Adelina Centro en poco más de un mes, aunque hasta el momento no existen indicios que permitan vincular entre sí ninguno de estos hechos.

De acuerdo con la información policial, el hombre relató que se encontraba caminando por Batalla de San Lorenzo al 4800 cuando pasó un automóvil de color azul desde el cual efectuaron varios disparos. Hasta el momento, los autores del ataque no fueron identificados.

Vainas de dos calibres en la escena

Tras el episodio, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) realizó las pericias correspondientes y encontró seis vainas servidas calibre .22 LR, un cartucho del mismo calibre y siete vainas calibre 9 milímetros.

Los investigadores también secuestraron dos proyectiles y constataron dos impactos compatibles con disparos de arma de fuego sobre una columna de hormigón. La presencia de material balístico de diferentes calibres forma parte de los elementos que ahora deberán ser analizados por los investigadores.

Además, los peritos tomaron muestras de una sustancia que sería sangre y relevaron la existencia de dos cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones, cuyas imágenes podrían aportar información para reconstruir la secuencia e intentar identificar a los responsables.

Como parte de las medidas periciales, personal de Huellas y Rastros se trasladó hasta el hospital Cullen, donde le practicó un dermotest a la víctima, una prueba destinada a detectar posibles residuos asociados a disparos de arma de fuego.

La investigación quedó bajo intervención del fiscal Lacuadra, mientras se intenta determinar quiénes efectuaron los disparos y esclarecer las circunstancias que rodearon el episodio.

Tres ataques en poco más de un mes

El hecho de este martes se suma a otros dos ataques con armas de fuego registrados recientemente en Adelina Centro, aunque las investigaciones corresponden a episodios independientes y, hasta el momento, no surgieron elementos que permitan relacionarlos.

El pasado 2 de agosto, un joven de 22 años fue atacado a balazos durante la madrugada en inmediaciones de Roverano y Batalla de San Lorenzo, a pocas cuadras del escenario del hecho de este martes. La víctima recibió tres disparos y debió ser intervenida quirúrgicamente en el hospital Cullen. La causa fue calificada provisoriamente como tentativa de homicidio.

Un mes antes, el 2 de julio, otro hombre, de 33 años, había sido baleado frente a una vivienda de Castelli al 4600, también en Adelina Centro. Según las actuaciones de aquel episodio, dos personas pasaron por el lugar en una motocicleta y el acompañante efectuó los disparos. La víctima recibió dos impactos de arma de fuego y también debió ser derivada al hospital Cullen.

No hay indicios de que los tres ataques estén vinculados, respondan a un mismo conflicto o hayan sido cometidos por las mismas personas. La sucesión de episodios, sin embargo, configura una preocupante reiteración de hechos de violencia armada en Adelina Centro, que en poco más de un mes volvió a ser escenario de un tercer ataque a balazos.