ASTEOM cumplió la primera jornada de protesta: “Se agotó el tiempo de las promesas y necesitamos respuestas concretas”

Por Santotomealdía



ASTEOM completó este martes la primera jornada de su plan de lucha, con retención de tareas durante tres horas en Aguas Corrientes y el Obrador Municipal N° 2. En ese marco, el secretario adjunto del gremio, Gabriel Benassi, afirmó que “se agotó el tiempo de las promesas” y sostuvo que los trabajadores esperan respuestas concretas del Ejecutivo a los reclamos que vienen planteando.

En una entrevista con Nova al Día, por radio Nova 97.5, Benassi aseguró que las medidas tuvieron “acatamiento total” y anticipó que continuarán este miércoles en otras dependencias. El dirigente puso las expectativas en la nueva reunión prevista con el Ejecutivo y señaló que esperan avances concretos, principalmente en los pases a planta permanente y la deuda por horas extras. Si eso no ocurre, advirtió que el plan de lucha seguirá adelante y podría profundizarse.

Benassi explicó que el conflicto actual responde a una serie de “incumplimientos locales” y diferenció esos reclamos de la discusión salarial y paritaria, que, según indicó, transita por otro carril.

“La llave para destrabar este conflicto la tiene el intendente”, afirmó. En ese sentido, recordó que el lunes mantuvieron una reunión con el intendente Miguel Weiss Ackerley y otros representantes del Ejecutivo, aunque, de acuerdo con la evaluación del sindicato, no obtuvieron las respuestas que esperaban.

“Ayer no hubo respuesta, sí el compromiso de volver a juntarnos mañana. Nosotros siempre vamos a juntarnos para intentar resolver el conflicto porque es lo que estamos buscando, pero hasta que no tengamos una respuesta concreta no podemos levantar ningún tipo de medida ni suspender el plan de lucha”, señaló.

El secretario adjunto explicó que el gremio no está dispuesto a suspender las acciones únicamente a partir de nuevos compromisos. “No podemos hacerlo sobre la base de una promesa. Promesas ya venimos recibiendo hace muchísimo tiempo y lo que buscamos es una respuesta concreta”, remarcó.

“El problema no es la falta de diálogo”

Benassi también realizó una diferenciación entre el vínculo que ASTEOM mantiene con los funcionarios municipales y los resultados obtenidos hasta el momento. Según sostuvo, el diálogo con el Ejecutivo existe desde principios de año, pero las conversaciones no se tradujeron en soluciones para los trabajadores.

“Nunca fue un problema el diálogo. El problema es cuando ese diálogo no viene acompañado por resultados”, expresó.

En esa línea, agregó: “Valoramos el esfuerzo por juntarse a charlar, pero no nos eligieron como representantes gremiales para llevarse bien solamente o tener buenas conversaciones, sino para traer resultados a algunos reclamos muy puntuales que no podemos seguir esperando que se cumplan”.

Por eso, sintetizó: “Ese fue justamente el principal motivo de este conflicto: no la falta de diálogo, sino la falta de resultados”.

Qué espera ASTEOM de la reunión del miércoles

Consultado sobre qué debería ocurrir para comenzar a destrabar el conflicto, Benassi reclamó que el próximo encuentro con el Ejecutivo arroje definiciones concretas.

“Cuando digo respuesta concreta, digo que esté el decreto firmado sobre la mesa, con los compromisos asumidos, tanto los puntos de reclamos, los pases a planta permanente y algunas quincenas que se pongan al día de lo que se debe de horas extras a los trabajadores, y el resto de la agenda de reclamos para seguir trabajando”, explicó.

El dirigente aclaró que ASTEOM no pretende que todos los planteos sean resueltos inmediatamente, pero consideró que existen compromisos que podrían concretarse de manera inmediata.

“No esperamos que se resuelva todo al mismo tiempo porque somos realistas también, pero hay cosas que son un capricho, que no se entiende por qué no se han cumplido ya”, manifestó. Entre ellas volvió a mencionar el decreto de pase a planta permanente, sobre el cual sostuvo que no representa una nueva erogación para el Municipio.

“No entendemos por qué no se cumplió, no entendemos por qué se dilató tanto el cumplimiento de ese compromiso”, cuestionó.

Primera jornada con “acatamiento total”

Respecto del comienzo de las medidas, Benassi informó que este martes ASTEOM realizó tres horas de retención de tareas y que el esquema se irá desarrollando sector por sector.

“Hoy comenzamos en Aguas Corrientes y en el Obrador Municipal número 2”, detalló. En este último caso, indicó que la protesta alcanzó a una parte de las tareas de espacios verdes y de recolección de residuos que dependen de esa dependencia.

Al evaluar la primera jornada, aseguró que terminó con “acatamiento total” y vinculó el acompañamiento de los trabajadores con el malestar acumulado por los reclamos pendientes.

“La gente también está un poco cansada de que sean promesas tras promesas y no haya una respuesta concreta a los problemas que estamos planteando”, afirmó.

“Se agotó el tiempo de las promesas”

Benassi reconoció las dificultades que puede enfrentar el Municipio para afrontar algunos compromisos, particularmente la deuda acumulada por horas extras, pero sostuvo que el gremio reclama previsibilidad y un esquema concreto para resolverla.

“Todos entendemos lo difícil que es poder honrar todo este tipo de compromisos, sobre todo cuando es tanto dinero el que se debe. Pero si hay previsibilidad y buena voluntad de intentar resolverlo, yo creo que se puede avanzar”, expresó.

Y cerró con una de las definiciones más contundentes de la entrevista: “Se agotó el tiempo de las promesas. La gente ya no espera más una promesa, no nos va a aceptar a nosotros que salgamos a prometerles algo, así que tampoco podemos aceptar que se nos dé una promesa como respuesta a los reclamos”.

Mientras aguarda la confirmación del horario de la reunión prevista para este miércoles, ASTEOM anticipó que continuará con un esquema similar de protestas en otras dependencias municipales. Según Benassi, si las conversaciones no arrojan resultados, las medidas seguirán sector por sector y podrían incrementarse o derivar en otro tipo de acciones.