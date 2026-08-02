Intento de homicidio en Adelina Centro: reconstruyen cómo fue el ataque a un joven de 22 años

Por Santotomealdía



La investigación por el ataque a balazos ocurrido durante la madrugada del domingo en Adelina Centro permitió reconstruir nuevos detalles del violento episodio en el que Santiago Barreto, de 22 años, resultó gravemente herido. De acuerdo con la información reunida hasta el momento, el joven habría sido emboscado por personas que aún no fueron identificadas.

El joven recibió tres disparos, uno en el abdomen, otro en la zona lumbar y un tercero en la pierna izquierda. Tras ser trasladado de urgencia al Hospital José María Cullen, fue sometido a una cirugía y permanece internado en terapia intensiva, con pronóstico reservado.

El ataque se produjo alrededor de las 2 de la madrugada en la intersección de Roverano y Batalla de San Lorenzo. Fueron vecinos del sector quienes alertaron al 911 tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego.

Cuando los primeros efectivos policiales llegaron al lugar, la víctima ya estaba siendo asistida por una ambulancia que la trasladó al Hospital Cullen. Mientras tanto, la zona fue preservada para permitir el trabajo de los investigadores y de los peritos criminalísticos.

Por disposición del fiscal Gonzalo Iglesias, se realizaron las primeras diligencias para intentar esclarecer el hecho. Entre ellas, los investigadores relevaron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que podrían haber registrado el ataque o la huida de los responsables.

Además, se llevó adelante una búsqueda de testigos en el barrio y se realizaron los peritajes correspondientes en la escena. Según surge de las actuaciones, no fueron halladas vainas servidas ni otros elementos balísticos de interés durante la inspección inicial.

En el Hospital Cullen, personal especializado también realizó distintas diligencias sobre la víctima mientras los médicos trabajaban para estabilizar su estado de salud. La gravedad de las heridas obligó a una intervención quirúrgica de urgencia, tras la cual el joven quedó internado en terapia intensiva.

La causa fue calificada provisoriamente como tentativa de homicidio y, hasta el momento, no hay personas detenidas. La principal tarea de los investigadores está centrada ahora en el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad y en la recolección de testimonios que permitan identificar a los autores del ataque.