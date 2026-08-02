Balearon a un joven de 24 años en Adelina Centro y permanece en estado crítico en el Hospital Cullen

Por Santotomealdía



Un joven de 24 años permanece internado en estado crítico en el Hospital José María Cullen, luego de haber sido baleado durante la noche del sábado en nuestra ciudad. El hecho ocurrió en la zona de Roverano y Córdoba, en barrio Villa Adelina Centro, y es investigado por la Policía.

La víctima recibió dos disparos, uno de ellos en el tórax y otro en un glúteo. Debido a la gravedad de las heridas, fue trasladada inicialmente al SAMCo local y luego derivada al Hospital Cullen, donde debió ser intervenida quirúrgicamente y quedó internada en la Unidad de Terapia Intensiva, con pronóstico reservado.

De acuerdo con la información policial, el ataque se produjo alrededor de las 23.10. Los médicos constataron una herida de arma de fuego en la zona del tórax, a la altura de la axila, con orificio de entrada y sin salida, además de otra lesión provocada por un disparo en uno de los glúteos.

Tras la cirugía, el joven permanecía este domingo internado en terapia intensiva, mientras los profesionales monitorean su evolución debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Por el momento, se desconocen las circunstancias en las que ocurrió el ataque y no hay personas detenidas. La investigación continúa para determinar cómo se produjo el hecho e identificar al autor o los autores de los disparos.